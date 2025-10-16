المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل أمم أفريقيا.. منتخب تونس يعلن مواجهة البرازيل وديا في توقف نوفمبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:14 م 16/10/2025
حنبعل المجبري منتخب تونس

منتخب تونس - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، عن خوض مباراة ودية في فترة التوقف الدولي القادمة مع منتخب البرازيل.

ومن المقرر أن تقام فترة التوقف الدولي القادمة خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، يلعب خلالها منتخب تونس مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العرب 2025.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لمنتخب تونس رفقة لاعبي البرازيل، معلنا خلالها عن موعد المباراة الودية والتي ستكون يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر المقبل، على ملعب بيار موروا في فرنسا.

ويستعد منتخب تونس للمحليين لخوض مباريات بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

أما المنتخب التونسي الأول سيشارك في بطولة أمم أفريقيا التي ستلعب في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

منتخب تونس يتواجد في المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

منتخب تونس كان قد حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 28 نقطة وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني منتخب ناميبيا.

منتخب تونس مباراة ودية أمم أفريقيا توقف شهر نوفمبر

