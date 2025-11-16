أكدت صحيفة "النصر" الجزائرية، أن الهزيمة التي تلقاها المنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب 2025 من نظيره المصري المشارك في البطولة، أعلنت ناقوس الخطر فيما يخص الجانب الدفاعي للمنتخب.

وحقق منتخب مصر المشارك في كأس العرب الفوز على الجزائر بنتيجة (3-2)، في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته.

المنظومة الدفاعية للجزائر تثير الجدل

وقالت الصحيفة الجزائرية: "بات إصلاح المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب أولوية بالنسبة للمدرب مجيد بوقرة، وذلك قبل دخول بطولة كأس العرب في قطر، خاصة بعد الهفوات المسجلة في ودية منتخب مصر الأخيرة، واستقبال شباك الحارس فريد شعال ثلاثة أهداف كاملة، مع تسجيل عديد الأخطاء الفردية والجماعية، الواجب معالجتها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف تقرير الصحيفة الجزائرية: "أثارت المنظومة الدفاعية للمنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب قلق الطاقم الفني للخضر، بعدما تحولت الأخطاء المتكررة إلى نقطة ضعف واضحة يستغلها كل منافس وهو ما حدث في ودية مصر".

وأتمت الصحيفة الجزائرية تقريرها: "ثلاثية المنتخب المصري في شباك حارس الجزائر كانت بمثابة إعلان ناقوس الخطر، خاصة وأنها جاءت كلها من أخطاء في الدفاع، سواء في الرقابة أو سوء التمركز، وهو ما يؤكد أنه بات من الضروري إعادة تقييم أداء الخط الخلفي، بعد أن كشفت ودية مصر عن هشاشة واضحة في الخط الخلفي".

ويتجدد اللقاء بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري، عصر يوم الإثنين، في مباراة ودية ثانية تجمع بين المنتخبين.