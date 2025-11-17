المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم.. وديتان لمنتخبي مصر.. واستكمال تصفيات أوروبا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:04 ص 17/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

تُقام اليوم الإثنين مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية الودية المقامة في الإمارات، وذلك بعد خسارة "الفراعنة" في المباراة الأولى ضد أوزبكستان.

كما يلعب منتخب مصر الثاني، الذي ينافس في بطولة كأس العرب الشهر المقبل، مع نظيره الجزائري في مباراة ودية ثانية، بعد فوز "الفراعنة" 3-2 في المباراة الأولى التي جمعت بينهما قبل أيام.

كذلك تُلعب اليوم عدة مباريات في ختام المرحلة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

مباريات ودية

مصر (ب) × الجزائر (ب) - 4 مساء - أون سبورت 2

مصر × كاب فيردي - 6 مساء - أون سبورت 1

تصفيات كأس العالم - أوروبا

أيرلندا الشمالية × لوكسمبرج - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6 HD

ألمانيا × سلوفاكيا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1 HD

هولندا × ليتوانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2 HD

مالطة × بولندا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4 HD

التشيك × جبل طارق - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5 HD

الجبل الأسود × كرواتيا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3 HD

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب مصر مباريات اليوم

