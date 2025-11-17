مباراة منتخب مصر وكاب فيردي.. الموعد والقنوات الناقلة

يختتم منتخب مصر مشاركته في دورة العين الدولية الودية في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، بمواجهة كاب فيردي.

منتخب مصر شارك في دورة العين الدولية الودية بالإمارات، استعدادا للمنافسة في كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب بين ديسمبر ويناير المقبلين.

وخسر المنتخب المصري المباراة الأولى في الدورة الودية أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة يوم الجمعة الماضي، ليلتقي في مباراة تحديد المركز الثالث مع منتخب كاب فيردي، الذي خسر أمام إيران.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في دورة العين الدولية الودية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي الودية

تقام مباراة منتخب مصر وكاب فيردي الودية اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي الودية

تذاع مباراة مصر وكاب فيردي الودية عبر قناة "أون سبورت 1".

كما تنقل المباراة الودية المرتقبة أيضا عبر قناة "أبوظبي الرياضية".

جدول مباريات اليوم