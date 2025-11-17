المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباراة منتخب مصر وكاب فيردي.. الموعد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:39 ص 17/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يختتم منتخب مصر مشاركته في دورة العين الدولية الودية في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، بمواجهة كاب فيردي.

منتخب مصر شارك في دورة العين الدولية الودية بالإمارات، استعدادا للمنافسة في كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب بين ديسمبر ويناير المقبلين.

وخسر المنتخب المصري المباراة الأولى في الدورة الودية أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة يوم الجمعة الماضي، ليلتقي في مباراة تحديد المركز الثالث مع منتخب كاب فيردي، الذي خسر أمام إيران.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي في دورة العين الدولية الودية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي الودية

تقام مباراة منتخب مصر وكاب فيردي الودية اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي الودية

تذاع مباراة مصر وكاب فيردي الودية عبر قناة "أون سبورت 1".

كما تنقل المباراة الودية المرتقبة أيضا عبر قناة "أبوظبي الرياضية".

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر منتخب كاب فيردي دورة العين الودية

