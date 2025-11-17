أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب كاب فيردي، في مباراة ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، هو السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، لتحديد المركز الثالث في كأس العين الدولية الودية.

تشكيل منتخب مصر

أجرى حسام حسن عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر الأول، عن المواجهة الماضية ضد أوزبكستان، حيث يأتي على رأسها إراحة محمد صلاح، بالإضافة لغياب الثنائي أحمد زيزو وحمدي فتحي للإصابة.

كما عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر في مباراة اليوم ضد كاب فيردي، بعدما تمت إراحته بالمباراة الماضية، عقب شكواه من آلام بالعضلة الضامة.

ويأتي تشكيل منتخب مصر الأول في مباراة كاب فيردي، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

منتخب مصر كان قد خسر مباراته أمام أوزبكستان (2-0) في مباراة نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، ليواجه كاب فيردي التي خسرت أيضًا أمام إيران.