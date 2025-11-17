تشهد دكة بدلاء منتخب مصر الأول، لمواجهة منتخب كاب فيردي، في كأس العين الدولية الودية، بعض الغيابات لأسباب مختلفة بين الإصابة والاستبعاد.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، هو السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، لتحديد المركز الثالث في كأس العين الدولية الودية.

عمر مرموش يقود هجوم منتخب مصر الأهلي في مباراة كاب فيردي.. طالع تشكيل الفراعنة الأساسي من هنا

دكة بدلاء منتخب مصر

يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد كاب فيردي، 10 لاعبين على النحو الآتي:

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاته، محمود زلاكة، صلاح محسن، أسامة فيصل، مروان عثمان.

فيما تم استبعاد محمد صبحي من قائمة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي، من ضمن اللاعبين الذين خاضوا المران الختامي أمس الأحد.

فيما يشكل تشكيل منتخب مصر الأساسي، 6 تغييرات عن مواجهة كاب فيردي، 3 منهم خارج القائمة، محمد صلاح وأحمد زيزو ومحمد صبحي، بينما الثلاثي محمد شحاتة ومروان عثمان وأسامة فيصل بين البدلاء.