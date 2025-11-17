المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

6 اختلافات واستبعاد.. دكة بدلاء منتخب مصر في ودية كاب فيردي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:07 م 17/11/2025
منتخب مصر

منتخب مصر الأول

تشهد دكة بدلاء منتخب مصر الأول، لمواجهة منتخب كاب فيردي، في كأس العين الدولية الودية، بعض الغيابات لأسباب مختلفة بين الإصابة والاستبعاد.

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، هو السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، لتحديد المركز الثالث في كأس العين الدولية الودية.

عمر مرموش يقود هجوم منتخب مصر الأهلي في مباراة كاب فيردي.. طالع تشكيل الفراعنة الأساسي من هنا

دكة بدلاء منتخب مصر

يتواجد على دكة بدلاء منتخب مصر ضد كاب فيردي، 10 لاعبين على النحو الآتي:

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاته، محمود زلاكة، صلاح محسن، أسامة فيصل، مروان عثمان.

فيما تم استبعاد محمد صبحي من قائمة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي، من ضمن اللاعبين الذين خاضوا المران الختامي أمس الأحد.

فيما يشكل تشكيل منتخب مصر الأساسي، 6 تغييرات عن مواجهة كاب فيردي، 3 منهم خارج القائمة، محمد صلاح وأحمد زيزو ومحمد صبحي، بينما الثلاثي محمد شحاتة ومروان عثمان وأسامة فيصل بين البدلاء.

منتخب مصر منتخب كاب فيردي مباراة مصر وكاب فيردي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

