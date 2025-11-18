أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة تونس، وديًا، مساء اليوم الثلاثاء.

يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة قوية أمام منتخب تونس، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على أرضية ملعب "بيار موروا" في فرنسا.

وواصل أنشيلوتي الاعتماد على إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن، بعد تألقه اللافت في المباراة الماضية ضد السنغال.

ويقود كاسيميرو خط الوسط، فيما يتواجد بالهجوم الرباعي الحاسم: فينيسيوس جونيور، روريجو جوس، ماثيوس كونها واستيفاو.

تشكيل البرازيل الرسمي ضد تونس

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - ويسلي.

خط الوسط: كاسيميرو - كايو هنريكي - برونو جيماريش

الوسط الهجومي: فينيسيوس - كونها - رودريجو

رأس الحربة: استيفاو

يسعى راقصوا السامبا إلى مواصلة انتصاراتهم الرائعة، بعد الفوز الأخير على السنغال، بهدفين نظيفين، مع اعتماد المدرب أنشيلوتي، على تشكيلة متنوعة، قبيل نهائيات كأس العالم 2026.

بينما يخوض نسور قرطاج مواجهة البرازيل، بعد سلسلة مباريات جيدة استعدادًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث فازوا على الأردن (3-2)، وتعادلوا مع موريتانيا (1-1)، وفازوا على ناميبيا (3-0)، ثم ساو تومي وبرينسيب (6-0).