كرة يد.. فيتسلار الألماني يعلن التعاقد مع كريم هنداوي حارس الزمالك

محمد علام

كتب - محمد علام

05:02 م 04/09/2025
كريم هنداوي - كرة يد

كريم هنداوي المنضم حديثا إلى فيتسلار الألماني

أعلن نادي فيتسلار الألماني التعاقد مع كريم هنداوي حارس يد الزمالك ومنتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم.

وتعاقد فيتسلار الألماني مع هنداوي لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسم، نظرا لإصابة الحارس الهولندي بارت رافنسبيرجن بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي ستؤدي إلى غيابه عن الفريق.

وكان فيتسلار تعاقد مع الحارس الهولندي رافنسبيرجن في الصيف الجاري، لكن اللاعب تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة اليسري قبل بداية الموسم الحالي.

وسيزامل كريم هنداوي زميله في منتخب مصر أحمد هشام سيسا والذي يلعب في مركز الجناح الأيسر في فريق فيتسلار.

كرة يد.. فتسلار الألماني يتعاقد مع أحمد هشام "سيسا" لاعب الأهلي السابق

وذكر المدرب الرياضي لنادي فيتسلار الألماني ياسمين كامدزيتش أنهم وضعوا معيارين مهمين خلال رحلة بحثهم للتعاقد مع الحارس من خلال التمتع بالخبرة والإمكانيات الكبيرة وهذا ما توفر وتواجد في كريم هنداوي حارس الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد.

وأشار كامزديتش المدير الرياضي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي فيتسلار إلى أنه لابد أن يتمتع الحارس بالهدوء والخبرة للتعامل مع المواقف الصعبة بكفاءة، وهذا ما يتمتع به كريم هنداوي، مؤكدا على أنه يتمتع بخبرة دولية واسعة من خلال مشواره مع منتخب مصر في البطولات التي خاضها.

واكد كامزديتش إلى أن وجود كريم هنداوي مع أنادين سولجاكوفيتش زميله في الفريق وحارس قطر سوف يمثلا إضافة قوية للفريق في مركز حراسة المرمى.

وبالرغم من حصول كريم هنداوي بتصريح للعب في الدوري الألماني لكرة اليد، لكنه لن يكون قادرا على خوض مباراة لايبزيج نظرا لعدم استيفاء تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، ويتوقع النادي أن يتمكن الحارس الدولي من دخول ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل والإنضمام إلى الفريق.

ويحتل فيتسلار المركز الـ11 في ترتيب الدوري الألماني من مباراتين، حيث خسر في مباراة وتعادل في الثانية، ولديه نقطة واحدة.

تصريح هنداوي

أعرب كريم هنداوي عن سعادته باللعب في الدوري الألماني، معتبرا أن ذلك كان من أحلامه، وسبق له وان تلقى العديد من العروض لكن لأسباب مختلفة لم يتمكن من اللعب في الدوري.

وأشار هنداوي عن سعادته بالانضمام إلى فيتسلار الألماني، معربا عن أمله في الانتهاء من حسم الإجراءات لكي ينضم للتدريبات الجماعية لفريقه.

محطات هنداوي الإحترافية

وسبق لكريم هنداوي حارس يد الزمالك خوض العديد من التجارب حيث لعب من قبل للأهلي، بالإضافة إلى بشكتاش التركي وسود كونستانتسا الروماني ويوروفارم بيليستر المقدوني.

كما أن كريم هنداوي شارك مع منتخب مصر في العديد من البطولات سواء بطولة أفريقيا أو بطولة العالم لليد، بالإضافة للمشاركة في 3 دورات أوليمبية مع منتخب الفراعنة.

كرة يد كريم هنداوي يد الزمالك منتخب مصر لكرة اليد أحمد هشام سيسا فيتسلار الألماني

