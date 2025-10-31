واصل نجوم منتخب مصر للناشئين، كتابة التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، في نسختها الأولى، المقامة بدولة المغرب، عقب التأهل للمباراة النهائية، على حساب المنتخب الإسباني.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 31-28 في مباراة مثيرة، تألق فيها ناشئي الفراعنة.

موعد مباراة مباراة منتخب الناشئين القادمة

وتقام مباراة مصر أمام ألمانيا، يوم السبت المقبل، لكن لم يتحدد توقيت اللقاء حتى الآن.

وكان منتخب ألمانيا قد صعد لهذا الدور، عقب انتصاره على منتخب قطر، بنتيجة 39-22.

وبذلك يعدا منتخبا مصر وألمانيا هما المنتخبان الوحيدان اللذان تأهلا إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والناشين في مختلف المراحل السنية.

ويعد تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 عام، هو إنجازاّ تاريخياّ يضاف لسجلات كرة اليد المصرية، حيث تعد هذه المشاركة الأولى للفراعنة في النسخة الأولى من بطولة العالم التي استحدثها الاتحاد الدولي للعبة مؤخرا.