كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة يد ليلا كورة عن نظام دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026، الذي يشارك فيه 18 نادي يتقدمهم الأهلي والزمالك وسموحة وسبورتنج والبنك الأهلي والجزيرة.

وأشار عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد إلى أن هناك تعديل واحد طرأ على نظام المسابقة، وهو عودة التعادل لمباريات الدوري مرة أخرى، بعد أن تم إلغاء التعادل في الموسم الماضي حيث كانت تقام المباريات بنظام الكأس أي أنه لابد من وجود فائز في نهاية كل مباراة، لذلك كان يتم اللجوء إلى رميات الـ7 أمتار لتحديد الفائز بالمباريات، ليتم الغاء ذلك في الموسم الحالي.

وشرح سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ليلا كورة نظام الموسم الحالي من دوري المحترفين لكرة اليد 2025-2026، وكيفية حسم اللقب.

نظام مسابقة دوري المحترفين لليد

ذكر سعيد عبد المنعم رئيس لجنة مسابقات اتحاد اليد إلى أن النسخة الحالية من دوري المحترفين لكرة اليد تقام على مرحلتين، وهما المرحلة الأولى التي تقام بنظام دوري من دور واحد، ثم المرحلة الثانية والتي تقام بنظام دوري من دورين.

وسوف يتم تحديد أصحاب المراكز الـ8 الأوائل بعد نهاية المرحلة الأولى من المسابقة، بحيث يتم تجميع نقاط الفريق الأول لكل نادي بالإضافة إلى نتائج فرق المرتبط الخاصة بيه وهما فريقين 2006 وفريق 2008 لكل فريق، ويتم منح كل فريق نقاط إعتبارية وفقا لنتائج فرق المرتبط الخاصة به بعد نهاية المرحلة الأولى من المسابقة، لكي يتم تحديد المراكز الـ8 الأوائل.

وسوف تتأهل الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن للمنافسة على اللقب التي تقام بنظام دوري من دورين، بينما ستلعب أصحاب الفرق من المراكز الـ9 إلى 18 دوري من دورين للمنافسة على البقاء في الدوري.

كما أشار رئيس لجنة المسابقات في اتحاد اليد إلى أن الفرق التي ستشارك في مرحلة المنافسة على اللقب وكذلك الفرق التي ستلعب على البقاء في الدوري، سيدخل كل فريق هذه المرحلة بنقاط اعتبارية التي حصل عليها من الفرق التي ستشارك معه في نفس المرحلة.

بحيث انه في حالة أن التقى فريق أ مع فريق ب في المرحلة الأولى، وفاز فريق أ بالمباراة، وفي حالة تواجد الثنائي في مجموعة اللقب، سيحصل أ على نقطة اعتبارية لفوزه بالمباراة، بينما لن يحصل فريق "ب"، على أية نقاط وينطبق نفس الحال على مجموعة البقاء في دوري المحترفين.

وفي حال انتهاء مباراة بالتعادل بين فريق "س" وفريق "ص"، وكانا يتواجدان في مجموعة اللقب أو مجموعة البقاء في الدوري، سيحصل كل منهما على نصف نقطة اعتبارية.

يعني أنه في حالة فوز فريق أ على الـ7 فرق المتواجدة معه في مرحلة اللقب، سيدخل المرحلة بـ 7 نقاط اعتبارية، بينما فاز فريق س في خمس مباريات وتعادل في أخرى وخسر في واحدة من الفرق المتواجدة معه في مرحلة اللقب، سيدخل هذه المرحلة بـ5 نقاط ونصف.

وفي حالة أن تواجد فريق ص في مرحلة اللقب، لكنه كان قد خسر جميع مبارياته أمام منافسيه المتأهلين معه في هذه المجموعة، سيدخل للمرحلة الحاسمة بدون أية نقاط.

بحيث تكون النقاط الاعتبارية التي يحصل عليها كل فريق من الفرق المتواجدة معه سواء في مجموعة اللقب أو مجموعة البقاء في الدوري كالتالي: (الفوز بنقطة، والتعادل بنصف نقطة بينما الهزيمة بدون نقطة ).

المرحلة الأخيرة

تقام بنظام دوري من دورين سواء مرحلة المنافسة على اللقب للمجموعة الأولى، أو البقاء في دوري المحترفين للمجموعة الثانية.

وتقام المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين بنظام دوري من دورين واحد، يحصل الفريق الفائز بأعلي نقاط على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

بحيث يحصل الفائز بالمباراة على 3 نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، بينما في حالة التعادل يحصل كلا الفريقين على نقطتين لكل منهما.

مباراة فاصلة

في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط مع نهاية المسابقة وكانا الفريقين يتنافسان على لقب دوري المحترفين لكرة اليد، سيتم تحديد مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفائز باللقب، وفي حالة تساوي أكثر من فريق يتم إقامة دورة بينهما لتحديد بطل المسابقة.

وينطبق ذات الأمر على المجموعة الثانية ( مجموعة البقاء في الدوري )، والتي تتنافس فيها الفرق للبقاء في دوري المحترفين لكرة اليد.

وتهبط الفرق أصحاب المراكز الـ3 الأخيرة من مجموعة البقاء في دوري المحترفين إلى الدرجة الأدنى، على أن يصعد الثلاثة الأوائل من الدرجة الأدنى إلى دوري المحترفين للموسم القادم 2026-2027.