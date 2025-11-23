المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مروة عيد ومي جمعه على رأس قائمة منتخب مصر للسيدات بمونديال اليد

محمد علام

كتب - محمد علام

09:13 م 23/11/2025
كرة يد - مصر

صورة أرشيفية لمنتخب مصر للسيدات لكرة اليد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للسيدات القائمة النهائية للمشاركة في بطولة العالم للسيدات في نسختها الـ27، والمقرر إقامتها في هولندا وألمانيا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتعد مشاركة مصر في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات في نسختها الـ27، مشاركة تاريخية للفراعنة، حيث تعد الظهور الأول لبنات الفراعنة في المونديال.

ويعد من أبرز الغائبين عن قائمة منتخب مصر لكرة السيدات كل من فرح الشاذلي للإصابة ومريم عمر وشهد الشواربي وليلي حماد ومنة الله سيد - ورانا راضي وسارة الخولي

وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالتالي:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور.

صانع الألعاب : مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الظهير الأيمن : روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر : تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفى

الجناح الأيمن : أمينة عاطف - ملك طلعت

الجناح الأيسر : نوارن خالد - أمينة هشام

لاعب الدائرة : مريم أسامة - فاطمة محمود

مجموعة منتخب مصر

تتواجد مصر في المجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد للسيدات والتي تضم كل من هولندا والنمسا والأرجنتين.

مواعيد مباريات مصر في مونديال اليد

مصر أمام النمسا يوم الجمعه 28 نوفمبر الساعة 7م

مصر أمام هولندا يوم الأحد 30 نوفمبر الساعة9.30م

مصر أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الساعة 7م

 

كرة يد منتخب مصر لليد للسيدات قائمة مصر بطولة العالم لكرة اليد للسيدات مروة عيد مي جمعه

