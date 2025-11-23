أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للسيدات القائمة النهائية للمشاركة في بطولة العالم للسيدات في نسختها الـ27، والمقرر إقامتها في هولندا وألمانيا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتعد مشاركة مصر في بطولة العالم لكرة اليد للسيدات في نسختها الـ27، مشاركة تاريخية للفراعنة، حيث تعد الظهور الأول لبنات الفراعنة في المونديال.

ويعد من أبرز الغائبين عن قائمة منتخب مصر لكرة السيدات كل من فرح الشاذلي للإصابة ومريم عمر وشهد الشواربي وليلي حماد ومنة الله سيد - ورانا راضي وسارة الخولي

وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالتالي:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور.

صانع الألعاب : مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود



الظهير الأيمن : روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر : تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفى

الجناح الأيمن : أمينة عاطف - ملك طلعت

الجناح الأيسر : نوارن خالد - أمينة هشام

لاعب الدائرة : مريم أسامة - فاطمة محمود

مجموعة منتخب مصر

تتواجد مصر في المجموعة الخامسة ببطولة العالم لكرة اليد للسيدات والتي تضم كل من هولندا والنمسا والأرجنتين.

مواعيد مباريات مصر في مونديال اليد

مصر أمام النمسا يوم الجمعه 28 نوفمبر الساعة 7م

مصر أمام هولندا يوم الأحد 30 نوفمبر الساعة9.30م

مصر أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الساعة 7م