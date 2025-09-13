كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن جدول مباريات النسخة الـ18 من بطولة العالم للأندية رجال، والتي من المقرر أن تقام في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

موعد المباريات

تقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي من بطولة العالم أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري، وتبدأ مباريات اليوم الأول في تمام الساعة الثالثة والنصف، والسادسة إلا ربع، والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام منافسات اليومين الثاني والثالث، حيث تبدأ الأندية الأوروبية الثلاثة في المنافسة، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، ماشين سيكر ماجدبورج الألماني، في تمام الساعة الثالثة والنصف، والسادسة إلا ربع، والثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

افتتاح البطولة

تنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر، حيث مباراة الشارقة الإماراتي أمام كاليفورنيا إيجلز، ويبدأ الزمالك منافساته بمواجهة تاوباتيه البرازيلي، ويواجه الأهلي نظيره وسيدني يوني الأسترالي في ختام مباريات اليوم.

وتختتم مباريات الدور التمهيدي يوم الأحد 28 سبتمبر، بمواجهة ماجدبورج أمام الشارقة، ثم برشلونة ضد الزمالك، قبل أن يلتقي الأهلي مع حامل اللقب فيزبريم.

نظام البطولة

يتأهل إلى دور نصف النهائي أصحاب صدارة المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، حيث يلتقي أفضل متصدر مجموعة مع إما أفضل وصيف أو ثالث أفضل متصدر مجموعة.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يتواجها مجددًا في نصف النهائي.

وتبدأ مواجهتي نصف النهائي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة والربع والثامنة بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الميدالية البرونزية والنهائي للنسخة الـ18 يوم الخميس الموافق الثاني من أكتوبر في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الميدالية البرونزية في تمام الساعة الخامسة والربع، بينما ينطلق النهائي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.