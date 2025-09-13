المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

بطولة العالم للأندية لليد.. الزمالك يبدأ أمام تاوباتيه والأهلي ضد سيدني يوني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:11 ص 13/09/2025
قمة الأهلي والزمالك لكرة اليد

صورة أرشيفية

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن جدول مباريات النسخة الـ18 من بطولة العالم للأندية رجال، والتي من المقرر أن تقام في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.

موعد المباريات

تقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي من بطولة العالم أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري، وتبدأ مباريات اليوم الأول في تمام الساعة الثالثة والنصف، والسادسة إلا ربع، والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام منافسات اليومين الثاني والثالث، حيث تبدأ الأندية الأوروبية الثلاثة في المنافسة، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، ماشين سيكر ماجدبورج الألماني، في تمام الساعة الثالثة والنصف، والسادسة إلا ربع، والثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

كرة سلة.. صدام مرتقب بين ألمانيا وتركيا في نهائي أمم أوروبا

افتتاح البطولة

تنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر، حيث مباراة الشارقة الإماراتي أمام كاليفورنيا إيجلز، ويبدأ الزمالك منافساته بمواجهة تاوباتيه البرازيلي، ويواجه الأهلي نظيره وسيدني يوني الأسترالي في ختام مباريات اليوم.

وتختتم مباريات الدور التمهيدي يوم الأحد 28 سبتمبر، بمواجهة ماجدبورج أمام الشارقة، ثم برشلونة ضد الزمالك، قبل أن يلتقي الأهلي مع حامل اللقب فيزبريم.

كرة يد.. الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة ببطولة أفريقيا

نظام البطولة

يتأهل إلى دور نصف النهائي أصحاب صدارة المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني، حيث يلتقي أفضل متصدر مجموعة مع إما أفضل وصيف أو ثالث أفضل متصدر مجموعة.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يتواجها مجددًا في نصف النهائي.

وتبدأ مواجهتي نصف النهائي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة والربع والثامنة بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الميدالية البرونزية والنهائي للنسخة الـ18 يوم الخميس الموافق الثاني من أكتوبر في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الميدالية البرونزية في تمام الساعة الخامسة والربع، بينما ينطلق النهائي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي الزمالك بطولة العالم لليد الاتحاد الدولي لكرة اليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

75

فرصة ضائعة.. ضربة ثابتة ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من عمرو ناصر تصدى لها عصام ثروت بصورة رائعة وخرجت ركنية للزمالك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg