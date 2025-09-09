المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

البداية في ديسمبر.. مواعيد مباريات الزمالك بكأس الرابطة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:00 م 08/09/2025 تعديل في 09/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق في ديسمبر، على أن تنتهي منافسات دور المجموعات يوم 17 يناير من العام المقبل.

وأجرت رابطة الأندية المحترفة، قرعة كأس عاصمة مصر من قبل، وتحدد أن يتم توزيع الفرق على 3 مجموعات، على أن تضم كل واحدة 7 أندية.

الزمالك يبدأ بكهرباء الإسماعيلية والأهلي ضد إنبي.. مباريات مجموعات كأس الرابطة

موعد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

- الجولة الأولى: كهرباء الإسماعيلية × الزمالك (ستاد هيئة قناة السويس) - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثانية: الزمالك × حرس الحدود (ستاد القاهرة) - السبت 20 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثالثة: الزمالك × سموحة (ستاد القاهرة) - الأربعاء 24 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الرابعة: الاتحاد السكندري × الزمالك (ستاد برج العرب) - الخميس 1 يناير 2026 (الخامسة مساءً).

- الجولة السادسة: الزمالك × زد (ستاد القاهرة) - الأحد 11 يناير 2026 (الثامنة مساءً).

- الجولة السابعة: المصري × الزمالك (ستاد برج العرب) - الخميس 15 يناير 2026 (الثامنة مساءً).

تبدأ في ديسمبر.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس الرابطة

مجموعة الزمالك

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من منافسات كأس الرابطة، بعيدًا عن الأهلي وبيراميدز.

وتضم المجموعة الثالثة من منافسات كأس الرابطة، كل من: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

بتواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز.. 3 مجموعات في كأس الرابطة

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك رابطة الأندية المحترفة كأس رابطة الأندية

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

