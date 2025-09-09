كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن جدول مباريات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025/2026، والتي من المقرر أن تنطلق في ديسمبر، على أن تنتهي منافسات دور المجموعات يوم 17 يناير من العام المقبل.

وأجرت رابطة الأندية المحترفة، قرعة كأس عاصمة مصر من قبل، وتحدد أن يتم توزيع الفرق على 3 مجموعات، على أن تضم كل واحدة 7 أندية.

موعد مباريات الزمالك في كأس الرابطة

- الجولة الأولى: كهرباء الإسماعيلية × الزمالك (ستاد هيئة قناة السويس) - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثانية: الزمالك × حرس الحدود (ستاد القاهرة) - السبت 20 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الثالثة: الزمالك × سموحة (ستاد القاهرة) - الأربعاء 24 ديسمبر 2025 (الثامنة مساءً).

- الجولة الرابعة: الاتحاد السكندري × الزمالك (ستاد برج العرب) - الخميس 1 يناير 2026 (الخامسة مساءً).

- الجولة السادسة: الزمالك × زد (ستاد القاهرة) - الأحد 11 يناير 2026 (الثامنة مساءً).

- الجولة السابعة: المصري × الزمالك (ستاد برج العرب) - الخميس 15 يناير 2026 (الثامنة مساءً).

مجموعة الزمالك

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من منافسات كأس الرابطة، بعيدًا عن الأهلي وبيراميدز.

وتضم المجموعة الثالثة من منافسات كأس الرابطة، كل من: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

