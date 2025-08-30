المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
7 ملايين يورو تفصل اتحاد جدة عن صفقة تاريخية

محمد همام

كتب - محمد همام

06:23 م 24/08/2025
الاتحاد

فريق اتحاد جدة - صورة أرشيفية

دخل نادي اتحاد جدة - بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي - في مفاوضات مع اللاعب البرتغالي رودريجو مورا، لاعب فريق بورتو، من أجل التعاقد معه في هذا الصيف.

البالغ من العمر 18 عامًا يُعد أحدث المواهب في الكرة البرتغالية، حيث أصبح من الأعمدة الأساسية في صفوف فريقه البرتغالي، مما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ويُعتبر مورا من أهم المواهب القادمة في صفوف بورتو منذ تصعيده للفريق الأول عام 2024، حيث كانت مسيرته في فترة الناشئين مع "التنين البرتغالي".

وخاض مورا منذ بداية الموسم الحالي أربع مباريات، بواقع (12 دقيقة) في لقاء بالدوري البرتغالي، إلى جانب مشاركته في مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتمكن اللاعب الشاب من تسجيل هدف في البطولة المونديالية، كان في مباراة الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4-4، ضمن الجولة الثالثة.

وفي الموسم الماضي، خاض "جوهرة بورتو" 35 مباراة في مختلف المسابقات، سواء محلية أو قارية، ليسجل 11 هدفًا، كما صنع 4 أهداف حاسمة.

صفقة تاريخية

كشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن كواليس جديدة في صفقة انتقال رودريجو مورا إلى صفوف اتحاد جدة.

وكتب رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن عرض "العميد" يُقدَّر بقيمة 63 مليون يورو، بالإضافة إلى 10% من حقوق اللاعب المالية.

وأضاف رومانو أن العرض لم يلقَ قبولًا من جانب نادي بورتو، والذي يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدَّر بـ70 مليون يورو.

ويُعد الجناح الفرنسي موسى ديابي أغلى صفقة في تاريخ النادي الغربي بعد قدومه من صفوف أستون فيلا في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

رحيل عوار

صفقة مورا، إذا تمت لصالح فريق اتحاد جدة، قد تجعل اللاعب الجزائري حسام عوار قريبًا من الرحيل في هذا الصيف.

وتلقى عوار انتقادات لاذعة منذ مشاركته في بطولة السوبر السعودي، والتي أُقيمت مؤخرًا في هونج كونج، وانتهت بفوز أهلي جدة باللقب.

وكان فريق اتحاد جدة قد ودّع المنافسات من دور نصف النهائي بالخسارة من النصر بنتيجة 2-1.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الأخدود يوم السبت المقبل (30 أغسطس) في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي.

الدوري السعودي اتحاد جدة بورتو الدوري البرتغالي رودريجو مورا

