كلام فى الكورة
الاتحاد السعودي يخطف موهبة براجا من أنياب تشيلسي ونوتنجهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:58 م 03/09/2025
روجر فيرنانديز

روجر فيرنانديز

نجح نادي الاتحاد السعودي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة سبورتينج براجا البرتغالي لشراء المدة المتبقية من عقد لاعب الوسط الشاب روجر فيرنانديز، وذلك قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما كشفته صحيفة "ريكورد" البرتغالية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 35 مليون يورو، منها 33 مليونًا كمبلغ ثابت، إضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات مرتبطة بالأداء.

ترتيب الدوري السعودي من هنا

وتفوق الاتحاد في السباق على عدة أندية أوروبية بارزة، في مقدمتها تشيلسي ونوتنجهام فورست الإنجليزيان، اللذان أبديا رغبة قوية في التعاقد مع اللاعب الموهوب المولود في نوفمبر 2005.

مسيرة لافتة لموهبة براجا

تدرج فيرنانديز في أكاديمية براجا، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري البرتغالي موسم 2021-2022 وهو في السادسة عشرة من عمره.

وخلال موسمين كاملين، خاض 59 مباراة رسمية سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي من هنا

وفي الموسم الحالي 2025-2026، شارك اللاعب في 4 مباريات بالدوري البرتغالي، سجل خلالها هدفًا في شباك ريو آفي وصنع هدفًا آخر أمام ألبيركا.

الاتحاد الدوري السعودي تشيلسي الانتقالات الصيفية الدوري البرتغالي نوتنجهام فورست سوق الانتقالات روجر فيرنانديز سبورتينج براجا صفقة الاتحاد موهبة برتغالية

