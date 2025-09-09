المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إصابة بنزيما.. جملة تكررت 9 مرات في الاتحاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:58 م 09/09/2025
بنزيما

كريم بنزيما - مهاجم الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي مساء اليوم الثلاثاء، إصابة كريم بنزيما، قائد الفريق، خلال التدريبات التي يقيمها استعدادا لعودة بطولة الدوري السعودي.

وأشار النادي السعودي إلى أن بنزيما بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي، بالتنسيق مع الفريق الطبي والمركز الطبي الدولي، كما ستتم متابعة حالة بنزيما جيدا بشكل مستمر خلال فترة التأهيل حتى العودة للمشاركة من جديد.

غيابات بنزيما في الاتحاد

بنزيما الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي في عام 2023 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، لعب مع الفريق السعودي حتى الآن 64 مباراة بواقع 5494 دقيقة، سجل خلالهم 41 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ومن قدوم بنزيما إلى الاتحاد غاب أول مرة عن مباراتي الفتح والفيحاء في الجولة السابعة والثامنة للدوري السعودي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وتكرر غياب بنزيما أمام ضمك في الجولة الـ16 لموسمه الأول مع الاتحاد، بسبب مشاكل في الظهر، وفي الجولة التاسعة عشر غاب أيضا بسبب إصابة خفيفة في التدريبات.

وفي الفترة من 1 مارس 2024 حتى 16 من نفس الشهر، غاب اللاعب الفرنسي بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى.

وفي السطور التالية نستعرض غيابات بنزيما مع الاتحاد منذ التعاقد معه:

1- الفترة من 21 سبتمبر 2023 حتى 29 من نفس الشهر.. غاب بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

2- أمام ضمك يوم 7 ديسمبر 2023.. غاب بسبب مشكلة في الظهر.

3- أمام الطائي يوم 7 فبراير 2024.. غاب بسبب إصابة خفيفة خلال التدريبات.

4- الفترة من 1 مارس 2024 حتى 16 من نفس الشهر.. غاب بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى.

5- الفترة من 24 أبريل 2024 حتى 27 مايو.. غاب بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.

6- الفترة من 31 أكتوبر 2024 حتى 24 نوفمبر.. غاب بسبب إصابة في العضلة الخلفية اليسرى.

7- الفترة من 15 مايو 2025 حتى 20 من نفس الشهر.. غاب بسبب إجهاد عضلي شديد.

8- الفترة من 18 سبتمبر 2023 حتى 23 أكتوبر.. غاب بسبب إصابة بشد عضلي.

وبالتالي فإن هذه المرة التاسعة التي يغيبها بنزيما عن الاتحاد بسبب الإصابة منذ التعاقد معه في 1 يوليو 2023.

مباراة الاتحاد القادمة
