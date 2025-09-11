المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري السعودي.. الوجهة الجديدة للنجوم الفرنسيين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:58 م 11/09/2025
ثيو هيرنانديز

ثيو هيرنانديز

أغلق سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية بعد فترة نشطة وحافلة بالصفقات، حيث أنفقت أندية دوري روشن للمحترفين ما يزيد على 597 مليون يورو، لتضع البطولة السعودية في المركز السادس عالميًا من حيث حجم الإنفاق، خلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ورغم القوة الشرائية اللافتة للأندية السعودية، برز هذا الصيف بشكل خاص تزايد حضور اللاعبين الفرنسيين، الذين وجدوا في الدوري السعودي وجهة جديدة لمواصلة مسيرتهم الاحترافية.

نجوم بارزون في الهلال والنصر

- الهلال عزز صفوفه بضم الحارس الشاب ماتيو باتوييه (21 عامًا) القادم من أكاديمية أولمبيك ليون، إضافة إلى الظهير الأيسر الدولي ثيو هيرنانديز (27 عامًا) القادم من ميلان مقابل 25 مليون يورو.

- النصر فنجح في خطف الجناح الدولي كينجسلي كومان (29 عامًا) في صفقة مماثلة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليشكل إضافة هجومية قوية بجانب كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

انتظر 26 يوما قبل أن يكسر صمته.. رابيو يودع مارسيليا

التعاون والشباب ينفتحان على المدرسة الفرنسية

- التعاون تحرك في نهاية الميركاتو لضم ثنائي الوسط الفرنسي رومان فيفر (27 عامًا) من بورنموث وأنجيلو فولجيني (29 عامًا) من لانس.

- الشباب أتم التوقيع مع لاعب ميلان السابق ياسين عدلي (25 عامًا) مقابل 7 ملايين يورو، إضافة إلى لاعب الوسط السويسري الفرنسي فينسنت سييرو من تولوز.

صفقات متنوعة للأندية الأخرى

- الحزم ضم الفرنسي لورينتز روزير (27 عامًا) من فورتونا سيتارد الهولندي.

- النجمة تعاقد مع بلال بوطوبة (27 عامًا) من هاتاي سبور.

- الرياض وقع مع الفرنسي تيدي أوكو (27 عامًا) من لوسيرن السويسري.

أشهر حارس احتياطي في تاريخ فرنسا.. مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم

حضور لاعبين من الدوري الفرنسي

الاهتمام السعودي لم يقتصر على الفرنسيين فقط، بل شمل لاعبين بارزين من الدوري الفرنسي:

- كارل توكو إيكامبي التحق بالفتح بعد رحيله عن الاتفاق.

- نيوم أبرم عدة صفقات من "ليج 1"، أبرزها الحارس مارسين بولكا، ولاعب الوسط أمادو كوني، والإيفواري عبدالله دوكوري، إضافة إلى التعاقد مع سعيد بن رحمة.

- ضمك ضم الثنائي نبيل عليوي وفالنتين فادا.

- الفيحاء تعاقد مع الجزائري ياسين بنزية بعد تجربة طويلة مع قره باغ الأذربيجاني.

- الخليج وقع مع النرويجي جوشوا كينج القادم من تولوز.

- الاتفاق عزز صفوفه بضم أحمد حسن من لوهافر.

الدوري السعودي الهلال الشباب النصر التعاون كينجسلي كومان ثيو هيرنانديز ياسين عدلي رومان فيفر أنجيلو فولجيني

