المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال سوسيداد يواصل التعادلات بإسبانيول في الدوري الإسباني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:31 م 24/08/2025
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

سقط ريال سوسيداد في فخ التعادل مع ضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح بيري ميلا التسجيل لصالح إسبانيول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف خافي بوادو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص أندير بارينتشا الفارق بتسجيله الهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة 61، ثم أدرك أوري أوسكارسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال سوسيداد بدايته المتعثرة بتحقيق تعادل ثانٍ على التوالي، بعدما أنهى مباراته الأولى أمام فالنسيا بنفس النتيجة (2-2).

في المقابل، رفع إسبانيول رصيده إلى 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بانتصار مفاجئ على أتلتيكو مدريد 2-1.

الدوري الإسباني ريال سوسيداد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg