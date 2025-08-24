سقط ريال سوسيداد في فخ التعادل مع ضيفه إسبانيول بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح بيري ميلا التسجيل لصالح إسبانيول في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف خافي بوادو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص أندير بارينتشا الفارق بتسجيله الهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة 61، ثم أدرك أوري أوسكارسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة، يواصل ريال سوسيداد بدايته المتعثرة بتحقيق تعادل ثانٍ على التوالي، بعدما أنهى مباراته الأولى أمام فالنسيا بنفس النتيجة (2-2).

في المقابل، رفع إسبانيول رصيده إلى 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بانتصار مفاجئ على أتلتيكو مدريد 2-1.