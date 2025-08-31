المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعثر مبكر.. برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:41 ص 01/09/2025
سقط نادي برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فاييكانو، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب إستاديو دي فاليكاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تعطل "الفار" وتألق جارسيا.. رايو فاييكانو يعرقل برشلونة

وتقدم برشلونة في الشوط الأول، بأقدام نجمه لامين يامال، من ركلة جزاء في الدقيقة 40، تحصل عليها اللاعب ذاته وسط اعتراضات من لاعبي أصحاب الأرض.

وطالب لاعبو رايو فاييكانو بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، لكن حكم اللقاء أكد تعطل "الفار"، قبل وأثناء الشوط الأول.

وأدرك رايو فاييكانو التعادل في الدقيقة 67 عن طريق فران بيريز، بعد ركلة ركنية نفذها بالازون، لتصل إلى بيريز الذي سدد كرة صاروخية في شباك الحارس خوان جارسيا.

وشهدت المباراة تألق خوان جارسيا حارس برشلونة، الذي تصدى لعدة انفرادات وفرص محققة من جانب لاعبي رايو فاييكانو، على مدار أحداث المباراة.

موقف برشلونة ورايو فاييكانو في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ورفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

العودة إلى كامب نو وتسجيل اللاعبين.. سباق مع الزمن في برشلونة

وفي المقابل وصل رايو فاييكانو للنقطة رقم 4، ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.

نتائج مباريات الأحد في الدوري الإسباني

وشهدت مباريات الأحد في الدوري الإسباني، تعادل سيلتا فيجو مع فياريال بهدف قاتل، في الوقت بدل الضائع، بنتيجة 1-1.

كما انتصر إسبانيول بصعوبة على حساب أوساسونا، بنتيجة 1-0، بينما تفوق أتلتيك بيلباو على حساب ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، ليصعد لوصافة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

برشلونة
برشلونة
برشلونة الدوري الإسباني رايو فاييكانو

