يواجه برشلونة عدة ملفات مهمة تحتاج إلى تركيز وجهد كبير: العودة إلى كامب نو وتسجيل اللاعبين غير المقيدين بعد في الدوري الإسباني.

ويسابق النادي الكتالوني الزمن في كلا الأمرين، رغم أنه يبدو أكثر تفاؤلًا حاليًا بشأن التوصل إلى حل سريع للإجراءات التي تضمن توفر القائمة الكاملة تحت قيادة هانسي فليك في مباراة الأحد أمام رايو فاييكانو.

برشلونة لم يرسل شهادة الانتهاء النهائية إلى مجلس المدينة

لم يرسل نادي برشلونة بعد شهادة الانتهاء النهائية لأعمال البناء إلى مجلس مدينة برشلونة حتى يوم الاثنين، حتى تتمكن جميع الإدارات والهيئات والخدمات المعنية (رجال الإطفاء، الحماية المدنية، شرطة المدينة، وغيرها) من الحصول على المعلومات اللازمة لمنح الترخيص أو رفضه لعودة البارسا إلى ملعبه.

ما لم تشاهده في مباراة برشلونة وليفانتي

قدّر برشلونة أن يكون اليوم هو الموعد المستهدف لتقديم الوثائق حتى لا يعرّض بشكل أكبر عودة فريق هانسي فليك في منتصف سبتمبر لمواجهة فالنسيا للخطر.

ولم يكن هذا الموعد نهائيًا، بل كان مجرد تاريخ إرشادي لتجنب أي تأخير قد يعيق الهيئات المعنية عن فحص الأوراق وتقييم حالة إنشاءات ومرافق النادي، إذ يجب على هذه الهيئات إجراء المراجعات اللازمة قبل منح تصريح الإشغال الأولي، والذي سيكون بسعة 27 ألف متفرج فقط، قبل الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وكان برشلونة، كما طلب لكسب المزيد من الوقت، سيلعب أول ثلاث مباريات خارج ملعبه.

الغموض يحيط بموعد العودة إلى كامب نو وخيار مونتجويك مطروح بقوة

لا شيء محسوم أو نهائي حتى الآن، عودة برشلونة إلى كامب نو أمام فالنسيا ليست مستبعدة، لكنها تصبح أكثر تعقيدًا يومًا بعد يوم، إذ يعمل النادي ضد عقارب الساعة كما يدرك ذلك جيدًا، فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد تقديم شهادة الانتهاء النهائية لأعمال البناء، لا أحد سواء في المكاتب أو وراء الكواليس، يجرؤ على تحديد موعد، لكن الأمل لم يتبدد بعد، وفي المقابل، يبقى خيار بدء موسم آخر في ملعب مونتجويك الأولمبي مطروحًا وبجدية على الطاولة.

3 بدائل أمام برشلونة لحل أزمة ملعب كامب نو

برشلونة مطالب بإبلاغ يويفا بملعبه

في كل الأحوال، لدى برشلونة أيضًا موعد نهائي يتعلق بدوري أبطال أوروبا. فيوم الخميس الموافق 28 أغسطس، سيُجرى سحب قرعة البطولة القارية، ويتعيّن على الفريق الكتالوني إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالمكان الذي سيخوض فيه مباريات المرحلة الأولى من المسابقة، وقد طلب برشلونة أن يخوض مباراة الذهاب خارج ملعبه.

جدول مباريات اليوم