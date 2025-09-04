كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع لاعب الوسط كونور جالاجر، المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب رومانو، فإن إدارة يونايتد تقدمت بعرض لاستعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن النادي الإسباني رفض المقترح.

كما أشار التقرير إلى أن كريستال بالاس كان قد حاول بدوره التعاقد مع جالاجر على سبيل الإعارة في وقت سابق من الميركاتو، إلا أن أتلتيكو مدريد أغلق الباب أمام جميع المحاولات.