المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يفشل في ضم جالاجر على سبيل الإعارة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:48 ص 04/09/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع لاعب الوسط كونور جالاجر، المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب رومانو، فإن إدارة يونايتد تقدمت بعرض لاستعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لكن النادي الإسباني رفض المقترح.

كما أشار التقرير إلى أن كريستال بالاس كان قد حاول بدوره التعاقد مع جالاجر على سبيل الإعارة في وقت سابق من الميركاتو، إلا أن أتلتيكو مدريد أغلق الباب أمام جميع المحاولات.

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عاما في 50 مباراة مع أتلتيكو منذ بداية موسم 2024-2025 بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جالاجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg