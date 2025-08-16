المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل برشلونة.. لامين يامال ورافينيا في الهجوم.. وراشفورد بديلًا أمام مايوركا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:40 م 16/08/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وريال مايوركا، في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم، في الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إيريك جارسيا - باو كوبارسي - رونالد آراوخو - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا. 

مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا - جافي - راشفورد - كريستنسن - مارتن كاسادو - داني أولمو - جوفري - درو فيرنانديز - جويليرمو - كوشين.

ويشارك خوان جارسيا في حراسة مرمى برشلونة بشكل أساسي لأول مرة، بعدما انضم إلى الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي إسبانيول.

بينما يجلس ماركوس راشفورد، على مقاعد بدلاء برشلونة، بعدما نجح النادي في تسجيله قبل ساعات من المباراة.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا؛ بسبب إصابته بشد في عضلة الفخذ الأيسر.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ريال مايوركا فليك راشفورد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg