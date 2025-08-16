أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وريال مايوركا، في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم، في الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إيريك جارسيا - باو كوبارسي - رونالد آراوخو - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا - جافي - راشفورد - كريستنسن - مارتن كاسادو - داني أولمو - جوفري - درو فيرنانديز - جويليرمو - كوشين.

ويشارك خوان جارسيا في حراسة مرمى برشلونة بشكل أساسي لأول مرة، بعدما انضم إلى الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي إسبانيول.

بينما يجلس ماركوس راشفورد، على مقاعد بدلاء برشلونة، بعدما نجح النادي في تسجيله قبل ساعات من المباراة.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا؛ بسبب إصابته بشد في عضلة الفخذ الأيسر.