اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025-2026، بفوز نادي ريال مدريد على نظيره أوساسونا.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بنتيجة (1-0)، مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وحصد النادي الملكي أول 3 نقاط في مشواره بالليجا، حيث يسعى لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

ريال مدريد يستهل مشواره في الليجا بالفوز على أوساسونا

نتائج الجولة الأولى

جيرونا 1-3 رايو فاييكانو

فياريال 2-0 ريال أوفييدو

ريال مايوركا 0-3 برشلونة

فالنسيا 1-1 ريال سوسيداد

ألافيس 2-1 ليفانتي

سيلتا فيجو 0-2 خيتافي

أتلتيك بلباو 3-2 إشبيلية

إسبانيول 2-1 أتلتيكو مدريد

إلتشي 1-1 ريال بيتيس

ريال مدريد 1-0 أوساسونا

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 3 نقاط

2- رايو فاييكانو - 3 نقاط

3- فياريال - 3 نقاط

4- خيتافي - 3 نقاط

5- أتلتيك بلباو - 3 نقاط

6- إسبانيول - 3 نقاط

7- ألافيس - 3 نقاط

8- ريال مدريد - 3 نقاط

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا