تجاوز الـ100 هدف.. ليفاندوفسكي يصنع التاريخ مع برشلونة

يحتفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ37.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها أن ليفاندوفسكي استطاع أن يصنع التاريخ منذ أن انضم لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف عام 2022.

طالع مباريات الدوري الإسباني من هنا

ليفاندوفسكي سجل أكثر من 100 هدف مع برشلونة

ودخل البولندي تاريخ برشلونة: بتسجيله 101 هدف في 147 مباراة، ليصبح خامس أقل لاعب احتاج إلى مباريات لتجاوز حاجز المئة هدف في جميع مسابقات النادي.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، لم يتوقف ليفاندوفسكي عن تسجيل الأهداف، في موسمه الأول مع برشلونة، سجل 33 هدفًا في 46 مباراة، وفاز بأول جائزة بيتشيشي كهداف للدوري الإسباني.

وفي موسم 2023-2024، انخفض معدله التهديفي، مسجلاً 26 هدفًا في 49 مباراة.

وكان الموسم الماضي مميزًا بشكل خاص من حيث تسجيل الأهداف: 42 هدفًا في 52 مباراة، 27 منها في الدوري الإسباني، حيث تنافس مع كيليان مبابي حتى النهاية على جائزة بيتشيشي، وجاء هدفاه المئة والواحد في الجولة الأخيرة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

ويأمل ليفاندوفسكي في البقاء كقوة هجومية لبرشلونة ومواصلة تسجيل الأهداف، وبالتالي تحطيم الأرقام القياسية مع النادي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا