كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تجاوز الـ100 هدف.. ليفاندوفسكي يصنع التاريخ مع برشلونة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:39 م 21/08/2025
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي - برشلونة

يحتفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ37.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها أن ليفاندوفسكي استطاع أن يصنع التاريخ منذ أن انضم لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف عام 2022.

طالع مباريات الدوري الإسباني من هنا

ليفاندوفسكي سجل أكثر من 100 هدف مع برشلونة

ودخل البولندي تاريخ برشلونة: بتسجيله 101 هدف في 147 مباراة، ليصبح خامس أقل لاعب احتاج إلى مباريات لتجاوز حاجز المئة هدف في جميع مسابقات النادي.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، لم يتوقف ليفاندوفسكي عن تسجيل الأهداف، في موسمه الأول مع برشلونة، سجل 33 هدفًا في 46 مباراة، وفاز بأول جائزة بيتشيشي كهداف للدوري الإسباني.

وفي موسم 2023-2024، انخفض معدله التهديفي، مسجلاً 26 هدفًا في 49 مباراة.

وكان الموسم الماضي مميزًا بشكل خاص من حيث تسجيل الأهداف: 42 هدفًا في 52 مباراة، 27 منها في الدوري الإسباني، حيث تنافس مع كيليان مبابي حتى النهاية على جائزة بيتشيشي، وجاء هدفاه المئة والواحد في الجولة الأخيرة ضد أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

ويأمل ليفاندوفسكي في البقاء كقوة هجومية لبرشلونة ومواصلة تسجيل الأهداف، وبالتالي تحطيم الأرقام القياسية مع النادي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

