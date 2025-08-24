المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أفضل هداف في الدوريات الأوروبية.. مبابي يحقق إنجازا فريدا بعد ثنائية أوفييدو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:31 ص 25/08/2025
مبابي

كيليان مبابي - لاعب ريال مدريد

نجح الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في تسجيل ثنائية مساء الأحد أمام ريال أوفييدو، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

والتقى ريال مدريد مع ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وبادر مبابي بالتسجيل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليحرز ثنائيته الأولى في الموسم الحالي.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن مبابي يعد أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2024-25، برصيد 47 هدفًا، ويليه هاري كين برصيد 45 هدفًا.

وضمت القائمة بالكامل كلا من:

47- كيليان مبابي

45- هاري كين

42- روبرت ليفاندوفسكي

40- سيرهو جيراسي

ولعب مبابي في الموسم الماضي مع ريال مدريد في جميع المسابقات 59 مباراة بواقع 4745 دقيقة، سجل خلالهم 44 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الحالي لعب صاحب الـ 26 عاما مع ريال مدريد مباراتي الدوري الإسباني أمام أوساسونا وسجل هدفًا وأمام ريال أوفييدو وسجل هدفين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ريال أوفييدو كيلياين مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg