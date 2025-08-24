نجح الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في تسجيل ثنائية مساء الأحد أمام ريال أوفييدو، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

والتقى ريال مدريد مع ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وبادر مبابي بالتسجيل في الدقيقة 37، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليحرز ثنائيته الأولى في الموسم الحالي.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن مبابي يعد أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2024-25، برصيد 47 هدفًا، ويليه هاري كين برصيد 45 هدفًا.

وضمت القائمة بالكامل كلا من:

47- كيليان مبابي

45- هاري كين

42- روبرت ليفاندوفسكي

40- سيرهو جيراسي

ولعب مبابي في الموسم الماضي مع ريال مدريد في جميع المسابقات 59 مباراة بواقع 4745 دقيقة، سجل خلالهم 44 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الحالي لعب صاحب الـ 26 عاما مع ريال مدريد مباراتي الدوري الإسباني أمام أوساسونا وسجل هدفًا وأمام ريال أوفييدو وسجل هدفين.