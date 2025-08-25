يعمل نادي برشلونة الإسباني على إنهاء عقد لاعبه أوريول روميو، أملا في إيجاد حل للأزمة التي تمنعه من تسجيل عدة لاعبين.

ويواجه البارسا أزمة في تسجيل عدد من اللاعبين بقائمته للموسم الجديد، بسبب لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، التي تفرض حدا أقصى لسقف الرواتب، وهي مشكلة واجهت النادي الكتالوني أكثر من مرة في المواسم الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن هانز فليك، مدرب برشلونة، أخرج روميو من حساباته، ليفتح الباب أمام رحيل لاعب الوسط قبل عام من نهاية عقده.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة نظر عدة خيارات لغلق ملف أوريول روميو، من بينها الإعارة مع تحمل جزء من راتبه.

لكن في الوقت الحالي يتجه البارسا لخيار إنهاء العقد مع تعويض اللاعب بمبلغ مالي قبل التوقيع لفريق آخر.

وبجانب الشائعات التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة حول عودته إلى جيرونا، وانتقاله المحتمل إلى جالاتا سراي، ارتبط اسم روميو في الأيام الأخيرة بأندية ريال بيتيس وإشبيلية وريال أوفييدو في الليجا، وكذلك احتمالية الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبرحيل روميو، يأمل برشلونة في أن يتمكن تسجيل اللاعبين العالقين في الوقت الحالي، على رأسهم فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن.

وانضم روميو (33 عاما) إلى برشلونة في صيف 2023 قادما من جيرونا، وعاد له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وخلال فترة إعارته إلى جيرونا الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الإسباني في 31 مباراة.

