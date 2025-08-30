المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بخطة غير متوقعة.. ديباي مرشح للعودة إلى الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:32 م 30/08/2025
ديباي

الهولندي ممفيس ديباي

بعد عام واحد فقط من انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى كورينثيانز البرازيلي، قد يجد الهولندي ممفيس ديباي نفسه على أعتاب العودة مجددًا إلى الدوري الإسباني، ولكن في مسار غير متوقع.

عرض مفاجئ من باتشوكا لضم ديباي

ووفقًا لما كشفته شبكة TNT Sports Brasil، تقدم نادي باتشوكا المكسيكي بعرض رسمي للتعاقد مع ديباي، على أن تتم إعارته مباشرة إلى ريال أوفييدو، الصاعد حديثًا إلى "الليجا"، والذي يملك شراكة ملكية مع النادي المكسيكي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وأوضحت التقارير أن محيط اللاعب دخل في محادثات متقدمة مع إدارة باتشوكا خلال الأيام الماضية، رغم أن ديباي يشعر بالراحة في تجربته الحالية مع كورينثيانز.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الصفقة هو مدى قدرة النادي البرازيلي على تحمل راتب النجم الهولندي البالغ، في ظل الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة باستمراره.

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم اضغط هنا

الدوري الإسباني الدوري البرازيلي باتشوكا كورينثيانز أتلتيكو مدريد ديباي ريال أوفييدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg