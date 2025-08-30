بخطة غير متوقعة.. ديباي مرشح للعودة إلى الدوري الإسباني

بعد عام واحد فقط من انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى كورينثيانز البرازيلي، قد يجد الهولندي ممفيس ديباي نفسه على أعتاب العودة مجددًا إلى الدوري الإسباني، ولكن في مسار غير متوقع.

عرض مفاجئ من باتشوكا لضم ديباي

ووفقًا لما كشفته شبكة TNT Sports Brasil، تقدم نادي باتشوكا المكسيكي بعرض رسمي للتعاقد مع ديباي، على أن تتم إعارته مباشرة إلى ريال أوفييدو، الصاعد حديثًا إلى "الليجا"، والذي يملك شراكة ملكية مع النادي المكسيكي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وأوضحت التقارير أن محيط اللاعب دخل في محادثات متقدمة مع إدارة باتشوكا خلال الأيام الماضية، رغم أن ديباي يشعر بالراحة في تجربته الحالية مع كورينثيانز.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الصفقة هو مدى قدرة النادي البرازيلي على تحمل راتب النجم الهولندي البالغ، في ظل الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة باستمراره.