كلام فى الكورة
سيميوني: إذا فكرت في الفارق مع خصومي سأنسى أتلتيكو مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:44 ص 31/08/2025
سيميوني

دييجو سيميوني

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أنه يسعى إلى تحسين أداء فريقه في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنه لا يركز مع الخصوم.

وسقط أتلتيكو مدريد بالتعادل أمام ألافيس 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق دائمًا ما يكون أولويتنا، ثم تأتي النقاط، من الصعب جدًا أن ترغب في الفوز وأنت تلعب بشكل سيء، هذا يحدث أحيانًا، ولكن ليس دائمًا، في مباراة ألافيس، سنحت لهم فرصة ركل جزاء، نحن بحاجة إلى المزيد من التسديدات، والمزيد من الحزم، لدينا اللاعبون لتحقيق ذلك، نحتاج إلى الوقت والصبر".

وأضاف: "من الواضح جدًا أن أهم شيء هو الفارق بيننا وبين من ينهي المباراة أولًا، ولكن عندما أفكر في ذلك، أنسى الفريق، وأنسى العمل على حصد النقاط".

وتابع: "علينا أن نتحسن دفاعيًا، ولكن ما نحتاج إلى تحسينه كثيرًا هو الجزء الأخير من الملعب، علينا خلق فرص أفضل للمهاجمين لخلق المزيد من الكرات الرأسية مثل تلك التي نفذها سورلوث."

وأتم: "اللاعبون يُقدمون أداءً رائعًا، علينا أن نواصل العمل بنفس الطريقة وننتظر اللاعبين المهمين لدينا، سيُقدمون كل ما لديهم، بالثقة والأمان، وكل ذلك يأتي بالعمل، ثم ستأتي النتائج".

سقوط متكرر لـ أتلتيكو مدريد

ويبقى أتلتيكو مدريد دون فوز في الدوري الإسباني، بعد مرور 3 مباريات حتى الآن.

وسقط أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، حيث إنه حقق تعادلين وخسارة.

ترتيب الدوري الإسباني

 

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد سيميوني

