حاسم، مثابر، وبطولي.. هذه هي الصفات الثلاث التي تصف أداء ألفارو كاريراس أمام مايوركا بأفضل شكل، في ليلة تطلّبت شخصية قوية، وأمام أنظار الآلاف في سانتياجو برنابيو، أثبت الظهير سبب دفع ريال مدريد 50 مليون يورو هذا الصيف لإعادته إلى بيته.

كارّيراس شارك كأساسي في كل مباراة لعبها منذ وصوله، 270 دقيقة في الدوري الإسباني لم تذهب سدى، اللاعب القادم من فيرول أثبت صحة رؤية تشابي في كل لحظة ارتدى فيها قميص ريال مدريد، أداؤه أمام مايوركا كان درسًا متكاملًا على جميع المستويات، حيث منح فريقه دفعة قوية هجوميًا ودفاعيًا.

هدف التعادل جاء من أقدامه، فقد أرسل كاريراس كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، موجّهة برأسية نحو هويسين المتمركز بالقرب من القائم البعيد، قلب الدفاع مدّ الكرة، ليكملها جولر بسهولة في الشباك معلنًا التعادل 1-1، تسارعت وتيرة المباراة مع ردة فعل فينيسيوس بعد دقيقة واحدة فقط، رغم أن الإثارة بقيت حاضرة مع استمرار النتيجة عند 2-1.

مايوركا هدد بزيادة الغموض، لكن كاريراس كان عليه التدخل مرة أخرى، ثلاث تمريرات سريعة ساعدته على التصدي لتسديدة قوية من سامو كوستا في الدقيقة 66، كانت هذه اللقطة التي خفّضت نبضات الملعب وجعلت جماهير البرنابيو تدرك من هو الرجل الذي يسيطر الآن على مركز الظهير الأيسر، أولى مؤشرات موهبته بدأت بالفعل تظهر على أرض الملعب.

إضافة لتشابي

كاريراس لم يترك مجالًا للشك، جاء ليستحوذ على الجبهة وقد فعل ذلك بالفعل، ما كان يبدو في البداية مقامرة محفوفة بالمخاطر، أصبح الآن أحد أفضل الأخبار لريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، وبعيدًا عن مساهمته الحاسمة أمام مايوركا، يقدم الظهير مجموعة من الصفات التي افتقدها البرنابيو منذ رحيل مارسيلو.

مناطق هجوم ريال مدريد أمام مايوركا

ابن فيرول يندفع على جناح تشامارتين وكأنه يحفظه عن ظهر قلب، يستغل قامته الطويلة ليترك خصومه خلفه بخطوات قوية، وتشمل قائمة مزاياه العرض والعمق، المدهش هو السهولة التي يصل بها إلى خط التماس ليمسح الملعب بعينيه ويجد زملاءه داخل المنطقة، وقد صنع بالفعل ست تمريرات مفتاحية (وفقًا لبيانات Sofascore) في أول ثلاث جولات، مما جعل جناحه هو المفضل لريال مدريد في هذه المراحل المبكرة من الدوري، إذ يصنع الفريق 42.3٪ من هجماته من الجهة اليسرى.

هذا التألق له تأثير مباشر على المنافسة المحلية، فقد أبعد كاريراس، فران جارسيا تمامًا عن المشاركة منذ بداية الموسم، رغم أنه قدم مستوى مميزًا في كأس العالم للأندية، أما منافسه الآخر فيرلاند ميندي، فلا يزال خارج الحسابات بسبب التعافي من الإصابة، في غضون ثلاث مباريات فقط، أصبح ابن فيرول أولوية بالنسبة لتشابي ألونسو، وسعره بدأ يبدو صفقة رابحة للغاية.