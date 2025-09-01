قرر فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، عدم الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم تشيلسي عرضًا إلى برشلونة لشراء فيرمين لوبيز خلال الصيف الجاري.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبيورتيفو الإسبانية، فإن فيرمين لوبيز قرر البقاء في برشلونة، وعدم الانتقال إلى تشيلسي.

فيرمين لوبيز يرفض إغراءات تشيلسي

ورفض فيرمين لوبيز كل إغراءات تشيلسي، حيث وعده النادي اللندني بدور قيادي داخل الفريق، وراتبًا أعلى مما يتقاضاه مع نادي برشلونة، لكنه قرر البقاء في برشلونة بالنهاية.

وطلب هانزي فليك، من فيرمين لوبيز بقائه في برشلونة الموسم الجاري لأنه جزء أساسي من مشروع النادي.

ولم يتحمس برشلونة على رحيل فيرمين لوبيز، لأن عرض تشيلسي كان ضعيفًا حيث وصل إلى 40 مليون يورو بالإضافة إلى بعض الامتيازات.

موندو ديبورتيفو: تشيلسي يضغط وفيرمين يتمسك ببرشلونة

ويرغب برشلونة في الحصول على مبلغ أعلى من 90 مليون يورو؛ من أجل التخلي عن فيرمين لوبيز.

ويمتلك فيرمين لوبيز عقدًا مع برشلونة حتى يونيو 2029.

جدير بالذكر أن لوبيز نشأ في أكاديمية برشلونة، وتدرج بها وصولا إلى الفريق الأول في عام 2023.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 46 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10.