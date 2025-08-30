المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موندو ديبورتيفو: تشيلسي يضغط وفيرمين يتمسك ببرشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:36 م 30/08/2025
فيرمين لوبيز

فيرمين لوبيز لاعب برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضغط لحسم صفقة فيرمين لوبيز، لاعب خط وسط فريق برشلونة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، رغم تمسك اللاعب الشاب البقاء في صفوف البلوجرانا.

وأكدت أنه بعد خسارة صفقة تشافي سيمونز، قرر تشيلسي العودة لتقديم عرض أعلى، من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات فيرمين لوبيز.

موندو: غموض حول مصير فيرمين لوبيز بسبب عرض تشيلسي

ويتمسك اللاعب الشاب بالاستمرار مع برشلونة، كما تريد إدارة النادي، ومدربه هانز فليك، لكن ترى الدائرة المحيطة باللاعب أن الخيار الأمثل هو رحيله، نظرًا لتفوق عرض تشيلسي ماديًا ورياضيًا على مستقبله مع الفريق الكتالوني.

هانسي فليك: مباراة رايو فاييكانو ستكون صعبة.. وفيرمين لوبيز سيبقى

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك غموض يحيط بمستقبل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 500 مليون يورو حتى عام 2029.

تقارير: فليك يرفض رحيل فيرمين لوبيز

التزم فيرمين لوبيز الصمت منذ اهتمام تشيلسي الكبير بخدماته، وقرر عدم الخروج ببيان رسمي للحديث عن مصيره، وحافظ على عدم تأكيد أو نفي أخبار انتقاله.

مشروع تشيلسي.. ستامفورد بريدج يستعد لاستقبال نجمين جديدين

كان الخيار الأول لفيرمين ولا يزال هو البقاء مع برشلونة، وهي رغبة ناديه الإسباني أيضًا، كما أكد مدربه فليك أنه لا يرغب في رحيل أي لاعب.

وأضافت أن نية فيرمين كانت البقاء، حيث يحلم بحصد المزيد من الألقاب، لكن عرض تشيلسي الضخم وفرصة مشاركته بصفة أساسية قد تدفعه للرحيل، بينما يرفض برشلونة بيعه بأقل من 90 مليون يورو.

تشيلسي
تشيلسي
أخبار إحصائيات
برشلونة تشيلسي فيرمين لوبيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg