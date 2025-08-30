موندو ديبورتيفو: تشيلسي يضغط وفيرمين يتمسك ببرشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضغط لحسم صفقة فيرمين لوبيز، لاعب خط وسط فريق برشلونة، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، رغم تمسك اللاعب الشاب البقاء في صفوف البلوجرانا.

وأكدت أنه بعد خسارة صفقة تشافي سيمونز، قرر تشيلسي العودة لتقديم عرض أعلى، من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات فيرمين لوبيز.

موندو: غموض حول مصير فيرمين لوبيز بسبب عرض تشيلسي

ويتمسك اللاعب الشاب بالاستمرار مع برشلونة، كما تريد إدارة النادي، ومدربه هانز فليك، لكن ترى الدائرة المحيطة باللاعب أن الخيار الأمثل هو رحيله، نظرًا لتفوق عرض تشيلسي ماديًا ورياضيًا على مستقبله مع الفريق الكتالوني.

هانسي فليك: مباراة رايو فاييكانو ستكون صعبة.. وفيرمين لوبيز سيبقى

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك غموض يحيط بمستقبل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 500 مليون يورو حتى عام 2029.

تقارير: فليك يرفض رحيل فيرمين لوبيز

التزم فيرمين لوبيز الصمت منذ اهتمام تشيلسي الكبير بخدماته، وقرر عدم الخروج ببيان رسمي للحديث عن مصيره، وحافظ على عدم تأكيد أو نفي أخبار انتقاله.

مشروع تشيلسي.. ستامفورد بريدج يستعد لاستقبال نجمين جديدين

كان الخيار الأول لفيرمين ولا يزال هو البقاء مع برشلونة، وهي رغبة ناديه الإسباني أيضًا، كما أكد مدربه فليك أنه لا يرغب في رحيل أي لاعب.

وأضافت أن نية فيرمين كانت البقاء، حيث يحلم بحصد المزيد من الألقاب، لكن عرض تشيلسي الضخم وفرصة مشاركته بصفة أساسية قد تدفعه للرحيل، بينما يرفض برشلونة بيعه بأقل من 90 مليون يورو.