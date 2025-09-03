بداية برشلونة لم تكن كما أراد، صحيح أنه إذا نظرنا إلى الأرقام، فإن الحصول على سبع نقاط من ثلاث مباريات خارج الأرض ليس سجلاً سيئًا، لكن الأداء لم يكن مقنعًا.

في مايوركا، انتهت المباراة بعد نصف ساعة بسبب طرد لاعبين من الفريق المنافس؛ الشوط الأول أمام ليفانتي كان محرجًا؛ والمواجهة مع رايو فاييكانو أيضًا لم تكن على المستوى المطلوب، لولا خوان جارسيا لكان برشلونة قد خسر.

هانسي فليك غير راضٍ وقد اشتكى علنًا، وآخر تصريحاته كانت بشأن غرور اللاعبين، في مايوركا شدد على بطء الفريق في الشوط الثاني قائلاً: "الأنانية تقتل فرص النجاح".

نعم هي سبع نقاط، لكن فريق البلاوجرانا كان يريد تسع نقاط، وفوق ذلك كان يتوقع تعثر ريال مدريد، كانوا يريدون بداية قوية في الدوري الإسباني، لهذا السبب خاضوا فترة إعداد مثالية، حيث كان جميع لاعبيهم تحت أوامر المدرب لأكثر من شهر قبل انطلاق المنافسة.

فترة الإعداد

بينما كان ريال مدريد يشارك في كأس العالم للأندية، كان فريق البلاوجرانا يبدأ تدريباته عمليًا، شهر كامل تمكنوا خلاله من العمل على العديد من الأمور، وأقيمت فترة إعداد مخطط لها بشكل جيد حتى لا يتأثر اللاعبون، ومع ذلك عندما حان وقت المباريات، لم تسر الأمور كما كان مخططًا في برشلونة، الفريق لم يقدم أداءً جيدًا باستثناء بعض اللحظات في مايوركا وأمام ليفانتي.

الإخفاقات الدفاعية

عانى الفريق أكثر مما كان متوقعًا في الدفاع، كان لرحيل إنييجو مارتينيز أثر واضح بسبب مساهمته كلاعب، وربما الأهم من ذلك تأثيره على المجموعة، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الشباب، الثنائي أراوخو-كوبارسي ارتكب عدة أخطاء، خصوصًا في مباراة ملعب سيوتات دي فالنسيا، وهذه الأخطاء كلفت الفريق أهدافًا، علاوة على ذلك، لم يبدأ كوندي الموسم بقوة وفقد مكانه لصالح إريك جارسيا.

الأخطاء في ملعب فاييكاس

أجرى فليك تغييرات جذرية في ملعب فاييكاس، حيث غيّر ثنائي قلب الدفاع إلى إريك جارسيا وكريستنسن، لكن الفريق منح الخصم العديد من الفرص وارتكب أخطاء كبيرة، مثل ترك فران بيريز وحيدًا ليسجل هدف التعادل من ركلة ركنية، خطأ آخر مكلف، خطأ سببه التبديلات واللاعبون الذين كان عليهم مراقبة الخصوم في الكرات الثابتة.

الفرص الضائعة

في خط الوسط، لم يكن بيدري وفرينكي دي يونج سيئين، لكنهما بعيدان جدًا عن المستوى الذي أنهيا به الموسم الماضي، المشكلة أن البدلاء لم يكونوا في أفضل حالاتهم أيضًا، لا جافي، ولا كاسادو، ولا فيرمين لوبيز، الأخيرين زادت خيبة الأمل معهما لأنهما حصلا على فرصة لإثبات أحقيتهما بالتواجد في التشكيل الأساسي وسط شائعات سوق الانتقالات، لكنهما لم يستغلا الفرصة بالكاد وظهرا على أرض الملعب.

الأخطاء الهجومية

هناك لاعبان لم يقدما المستوى المنتظر، أولمو وراشفورد قدما القليل جدًا وكانا غير دقيقين أمام المرمى، اللاعب الإنجليزي حصل على فرص قليلة سواء عندما لعب كمهاجم صريح أو على الجناح، بينما أضاع أولمو فرصتين واضحتين للغاية أمام رايو فاييكانو، يضاف إلى ذلك إصابة ليفاندوفسكي، التي جعلته شبه غائب، وبالتالي يمكن تفهم مشاكل الفريق الهجومية، فيران كان جيدًا في أول مباراتين، لكن ليس كذلك في ملعب فاييكاس.

مسؤولية فليك

كل هذه الظروف مجتمعة تركت برشلونة في وضع سيئ، فليك اشتكى علنًا من مشاكل في عقلية بعض اللاعبين ومن مسألة الغرور لدى كثير منهم، وهذا عامل آخر يُضاف إلى المشهد، بالإضافة إلى أخطاء المدرب في طريقة التعامل مع مباراة ليفانتي، والتي كادت أن تكلفه الخسارة.