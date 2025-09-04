تحديد موعد مباراة ديربي مدريد في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقررت رابطة الدوري الإسباني، تغيير موعد المباراة؛ بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا.

تغيرر موعد مباراة ديربي مدريد في الدوري الإسباني

وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم 28 سبتمبر الجاري، إلا أن رابطة الأندية قررت نقل المباراة ليوم 27.

ويأتي هذا القرار لضمان حصول الفريقين على الراحة القانونية قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي الأوزبكستاني يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب أتلتيكو مدريد مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في نفس اليوم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من الليجا.

بينما لم يحقق أتلتيكو مدريد أي فوز في الدوري الإسباني حتى الآن؛ حيث إنه تعادل في مباراتين وخسر في أخرى.

ترتيب الدوري الإسباني