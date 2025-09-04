المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحديد موعد مباراة ديربي مدريد في الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:57 م 04/09/2025
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقررت رابطة الدوري الإسباني، تغيير موعد المباراة؛ بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا.

تغيرر موعد مباراة ديربي مدريد في الدوري الإسباني

وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم 28 سبتمبر الجاري، إلا أن رابطة الأندية قررت نقل المباراة ليوم 27.

ويأتي هذا القرار لضمان حصول الفريقين على الراحة القانونية قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد كيرات ألماتي الأوزبكستاني يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب أتلتيكو مدريد مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في نفس اليوم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات من الليجا.

بينما لم يحقق أتلتيكو مدريد أي فوز في الدوري الإسباني حتى الآن؛ حيث إنه تعادل في مباراتين وخسر في أخرى.

ترتيب الدوري الإسباني

 

 

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ديربي مدريد رابطة الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg