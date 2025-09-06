المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التجربة الأولى خارج إسبانيا.. استقلال طهران يضم منير الحدادي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:18 م 06/09/2025
منير الحدادي

منير الحدادي

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني، التعاقد مع المغربي منير الحدادي، لاعب برشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم منير الحدادي، إلى استقلال طهران في صفقة انتقال حر، بعد رحيلته الأخيرة مع ليجانيس الإسباني.

ويخوض منير الحدادي، تجربته الأولى، خارج الدوري الإسباني، بالانضمام إلى استقلال طهران.

ولعب منير الحدادي، لأندية برشلونة، وفالنسيا، وديبورتيفو ألافيس، وخيتافي، ولاس بالماس، وإشبيلية، وليجانيس.

وخاض منير الحدادي، 379 مباراة مع كافة الأندية التي لعب لها، وسجل 95 هدفًا وصنع 35 آخرين.

ويملك منير الحدادي الجنسية الإسبانية، والمغربية، لكنه ولد في مدريد.

ومثل منير الحدادي منتخب إسبانيا في مباراو حيدة شهيرة أمام مقدونيا عام 2014، لكنه طلب بعدها تغيير جنسيته الرياضية، ليلعب مع منتخب المغرب.

وخاض منير الحدادي صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة مع منتخب المغربي وسجل هدفين.

برشلونة المغرب الدوري الإسباني منير الحدادي

