نادٍ أندلسي ينقذ حكيم زياش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن احتمالية انتقال الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب الدحيل القطري السابق، إلى الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي إشبيلية دخل في مفاوضات مع الدولي المغربي للحصول على خدماته خلال هذه الفترة.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن إدارة إشبيلية ترغب في ضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط، مع وضع بند يتيح التجديد لموسم آخر، حيث ستكون الصفقة مجانية.

وارتبط صاحب الـ32 عامًا بالانتقال إلى إلتشي الإسباني، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، ليصبح اللاعب ضمن أهداف إشبيلية.

وكان زياش قد ارتبط في الموسم الماضي بالانتقال إلى صفوف الفتح السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن ينتقل إلى الدحيل في يناير الماضي.

وخاض الدولي المغربي العديد من التجارب في القارة الأوروبية، مثل آياكس، وتشيلسي، وجالاتا سراي، قبل أن يرحل إلى الدحيل القطري.

ويمتلك حكيم زياش مسيرة دولية مع منتخب المغرب، حيث شارك رفقة "أسود الأطلس" في 64 مباراة، ليسجل 25 هدفًا.

ويهدف الدولي المغربي إلى التواجد رفقة منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، التي تُنظِّمها بلاده بنهاية العام الجاري، بجانب المشاركة في كأس العالم 2026.