أثار المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل بتصريح طريف حول زميله في المنتخب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني.

وارتبط مستقبل كوناتي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه مع ليفربول والمنتخب الفرنسي.

تصريح كوناتي

وقال كوناتي في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي يدفعني للإنضمام إلى ريال مدريد؟ إنه يتصل بي كل ساعتين".

ورغم الطابع الطريف لتصريح كوناتي، إلا أن حديثه أعاد إشعال التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، خاصة مع تقارير سابقة أكدت أن النادي الإسباني يسعى لتدعيم خط الدفاع بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة.

كوناتي يُعد أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2021 قادماً من لايبزيج الألماني، ويمتد عقده الحالي مع "الريدز" حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن كوناتي يتواجد مع زميله مبابي في معسكر منتخب فرنسا، الذي يستعد لمواجهة نظيره أيسلندا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء المقبل.