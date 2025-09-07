المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

كوناتي مازحاً: مبابي يتصل بي كل ساعتين للإنضمام إلى ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:59 م 07/09/2025
كوناتي

كوناتي ومبابي

أثار المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل بتصريح طريف حول زميله في المنتخب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني.

وارتبط مستقبل كوناتي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه مع ليفربول والمنتخب الفرنسي.

تصريح كوناتي

وقال كوناتي في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي يدفعني للإنضمام إلى ريال مدريد؟ إنه يتصل بي كل ساعتين".

ورغم الطابع الطريف لتصريح كوناتي، إلا أن حديثه أعاد إشعال التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، خاصة مع تقارير سابقة أكدت أن النادي الإسباني يسعى لتدعيم خط الدفاع بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة.

كوناتي يُعد أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2021 قادماً من لايبزيج الألماني، ويمتد عقده الحالي مع "الريدز" حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن كوناتي يتواجد مع زميله مبابي في معسكر منتخب فرنسا، الذي يستعد لمواجهة نظيره أيسلندا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء المقبل.

مباراة ريال مدريد القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

