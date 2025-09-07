المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

أنباء سارة لريال مدريد.. عودة بيلينجهام تقترب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:19 م 07/09/2025
جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد

بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن جود بيلينجهام لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، أصبح قريبًا من العودة للمشاركة مع الميرنجي، في ظل اقتراب اكتمال شفائه بعد العملية الجراحية التي خضع لها، للتعافي من إصابة في كتفه.

ماركا: بيلينجهام قد يشارك في تدريبات ريال مدريد بشكل جزئي

وأكدت صحيفة ماركا، أن عودة بيلينجهام تقترب، حيث يخطط اللاعب الإنجليزي هذا الأسبوع لبدء التدريب على أرض الملعب بالكرة.

وأوضحت الصحيفة أن حتى مشاركته الجزئية في التدريبات الجماعية غير مستبعدة، عندما يعود ريال مدريد لخوض مرانه يوم الإثنين، ليبدأ العد التنازلي لعودته للمشاركة مع الفريق الملكي.

وأضافت أن بيلينجهام يشعر بتحسن كبير بشأن عملية تعافيه، وهو متشوقٌ لتقديم المساعدة في أقرب وقت ممكن لفريقه، لكن ريال مدريد لا يرغب في المخاطرة بلاعبه الإنجليزي.

تعديل منتظر في موعد عودة بيلينجهام

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في أن يأخذ اللاعب وقته الكامل في التعافي، لاكتمال جاهزيته بنسبة 100%، حيث كان يخطط لعودته في منتصف أكتوبر، لكن ربما سيتم تغيير هذا الموعد بنسبة بسيطة، بسبب سرعة تعافي بيلينجهام.

"محاولة لعلاج خلع الكتف المتكرر".. ريال مدريد يعلن نجاح العملية الجراحية لبيلينجهام

وكان بيلينجهام قد خضع لعملية جراحية، بسبب إصابة متكررة في كتف اللاعب الإنجليزي الأيسر، وذلك عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان يعاني منها منذ موسمه الأول مع الفريق الإسباني.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد بيلينجهام إصابة بيلينجهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

