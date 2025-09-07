أنباء سارة لريال مدريد.. عودة بيلينجهام تقترب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن جود بيلينجهام لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، أصبح قريبًا من العودة للمشاركة مع الميرنجي، في ظل اقتراب اكتمال شفائه بعد العملية الجراحية التي خضع لها، للتعافي من إصابة في كتفه.

ماركا: بيلينجهام قد يشارك في تدريبات ريال مدريد بشكل جزئي

وأكدت صحيفة ماركا، أن عودة بيلينجهام تقترب، حيث يخطط اللاعب الإنجليزي هذا الأسبوع لبدء التدريب على أرض الملعب بالكرة.

وأوضحت الصحيفة أن حتى مشاركته الجزئية في التدريبات الجماعية غير مستبعدة، عندما يعود ريال مدريد لخوض مرانه يوم الإثنين، ليبدأ العد التنازلي لعودته للمشاركة مع الفريق الملكي.

وأضافت أن بيلينجهام يشعر بتحسن كبير بشأن عملية تعافيه، وهو متشوقٌ لتقديم المساعدة في أقرب وقت ممكن لفريقه، لكن ريال مدريد لا يرغب في المخاطرة بلاعبه الإنجليزي.

تعديل منتظر في موعد عودة بيلينجهام

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في أن يأخذ اللاعب وقته الكامل في التعافي، لاكتمال جاهزيته بنسبة 100%، حيث كان يخطط لعودته في منتصف أكتوبر، لكن ربما سيتم تغيير هذا الموعد بنسبة بسيطة، بسبب سرعة تعافي بيلينجهام.

وكان بيلينجهام قد خضع لعملية جراحية، بسبب إصابة متكررة في كتف اللاعب الإنجليزي الأيسر، وذلك عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي كان يعاني منها منذ موسمه الأول مع الفريق الإسباني.