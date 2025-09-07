المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يخطط لتمديد عقد إريك جارسيا حتى 2030

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:23 م 07/09/2025
إيريك جارسيا

جارسيا

تلوح في الأفق تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع الإسباني إريك جارسيا مع برشلونة، وذلك تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، وفقًا لتقارير صحفية.

بعدما كان قريبًا من الرحيل في يناير الماضي، فضّل جارسيا البقاء في صفوف الفريق الكتالوني، ليستعيد مكانته سريعًا ويصبح أحد العناصر المهمة في منظومة فليك.

وقد لعب دورًا بارزًا في موسم الثلاثية التاريخية، حيث شارك في أكثر من مركز، أبرزها تعويض غياب جول كوندي في مركز الظهير الأيمن خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

ورغم هذه الأهمية، لم يسارع برشلونة إلى تجديد عقد جارسيا، إذ انشغلت الإدارة بملف تمديد عقد فرينكي دي يونج إلى جانب مشاكل تسجيل اللاعبين، ما أدى إلى تأجيل البت في مستقبله.

أما الآن، فتؤكد صحيفة سبورت أن النادي الكتالوني يخطط لحسم ملف جارسيا قبل نهاية عام 2025 عبر عقد جديد يمتد حتى صيف 2030. ومع انتهاء عقده الحالي في يونيو 2026، سيكون المدافع الإسباني حرًا في التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل، وهو ما يدفع برشلونة إلى التحرك بسرعة لتأمين استمراره.

برشلونة

