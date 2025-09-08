صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

صدمة جاكسون

تلقى اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون صدمة من أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ.

وقال هونيس: "لن نفعل بند شراء جاكسون.. هذا يحدث فقط إذا بدأ 40 مباراة هذا الموسم، وهو أمر لن يحدث أبدًا".

وانضم جاكسون إلى بايرن ميونخ، معارًا من تشيلسي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ديلي ميل

ليفربول يتراجع

تراجع نادي ليفربول عن فكرة ضم اللاعب مارك جويهي من كريستال بالاس، يناير المقبل.

وكان جويهي على أعتاب ليفربول، لكن كريستال بالاس تراجع عن بيع خدمات اللاعب بناءً على طلب من المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر.

وينتظر ليفربول أن يصبح جويهي حرًا في الصيف المقبل، من أجل الحصول على خدماته مجانًا.

سكاي سبورتس

مفاجأة جاكبو

ذكر اللاعب الهولندي كودي جاكبو أن نادي بايرن ميونخ حاول ضمه هذا الصيف.

وقال جاكبو: "بايرن ميونخ أراد التعاقد معي لكن الأمر انتهى بانتقال لويس دياز".

وانضم دياز إلى بايرن ميونخ بـ65.5 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي وقع خلاله جاكبو على عقد جديد مع ليفربول حتى يونيو 2030.

الصحافة الإسبانية

ماركا

عودة بيلينجهام

بات من المحتمل عودة جود بيلينجهام للمشاركة في المباريات بوقت مبكر عن الذي تم إعلانه في وقت سابق بسبب سرعة تعافيه من الإصابة.

وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب يتعافى من الإصابة بشكل أسرع من المتوقع مما يجعل احتمالية عودته للملاعب بوقت مبكر عن المعلن سابقا.

مستقبل لابورت

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن توقف صفقة انتقال المدافع الإسباني الدولي إيميريك لابورت لاعب النصر السعودي إلى صفوف أتلتيك بلباو.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أتلتيك بلباو يعمل منذ الاثنين على إنهاء الصفقة وحل المشكلة، لكن يبدو أن لابورت يمر بوضع مشابه لما مر به الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عام 2015.

خطة برشلونة

رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، الإثنين الماضي، أبقى برشلونة خططه مفتوحة تحسبا لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعمل الإدارة الرياضية للبلوجرانا، بقيادة ديكو، على متابعة أبرز المدافعين المتألقين في أوروبا، مع دراسة تكلفتهم وإمكانية التعاقد معهم.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

وصول كومان

وصل كينجسلي كومان، لاعب النصر السعودي، إلى مقر معسكر منتخب فرنسا ليعوض غياب الثنائي الباريسي عثمان ديمبيلي ودويه، حيث تعرضا لإصابة خلال التوقف الدولي الحالي.

وأنهى منتخب فرنسا تدريباته الأحد بجلسة ركلات الجزاء تمهيدا للحاجة إليها في مباراة أيسلندا القادمة في تصفيات كأس العالم 2026.

هجوم باريس

هاجم نادي باريس سان جيرمان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيري دوي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا طالب خلاله بروتوكول طبي جديد يضمن التنسيق بين الأندية والمنتخب، بالإضافة إلى أهمية الشفافية والتعاون لضمان حماية صحة اللاعبين.

الصحافة الألمانية

بيلد

طلب جاكسون

طلب نيكولاس جاكسون، لاعب بايرن ميونخ الجديد على سبيل الإعارة، نصيحة ساديو ماني، لاعب النادي البافاري السابق، والنصر السعودي الحالي.

وقال جاكسون في تصريحات إعلامية، إنه تبادل الرسائل مع ماني أثناء مرحلة انتقاله إلى بايرن ميونخ، والذي أكد له على ضرورة العمل بجد وثقافة الفوز.

هدف بايرن ميونخ

يركز بايرن ميونخ الآن على لاعب بعينه ينتهي تعاقده في عام 2026، حيث يتطلع مسئولي النادي البافاري لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

حيث إن ليون جوريتسكا صاحب الـ30 عامًا، دخل موسمه الأخير، وبايرن ميونخ يركز على تمديد تعاقده قبل بلوغ شهر يناير المقبل.

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت

جاتوزو يهاجم الكيان الصهيوني

قال جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا بخصوص البعد الإنساني لمواجهة الكيان الصهيوني: "موقفي لم يتغير عما قلته في الأيام الماضية، أعتقد أنني قلت شيئًا مهمًا، يؤسفني أن نلتقي بإسرائيل في نفس مجموعتنا، لأنهم فريق يلعب كرة قدم جيدة ويمكن أن يضعنا في صعوبات حقيقية".

وأضاف: "أما بالنسبة للباقي، فنعرف جميعًا ما يحدث، من المؤلم رؤية ما يجري، أشخاص وأطفال يفقدون حياتهم، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك نحن هنا للقيام بعملنا واحترام واجبنا هناك الكثير من الاحترام والكثير من الألم".

نصائح جاتوزو

تحدث ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب إيطاليا، عن تولي مثله الأعلى جينارو جاتوزو مهمة تدريب المنتخب، موضحًا أنه يتلقى منه نصائح أبوية.

وقال تونالي: "تحدثت كثيرًا مع جاتوزو، وهذا شيء كنت أتمناه دائمًا، وأنا سعيد بأنني أحقق ذلك الآن مع المنتخب الوطني، وسأحتفظ بكل ما قاله لي، فهي نصائح بمثابة توجيهات أب، وسيضمن لنا أن نكون 11 جاتوزو على أرض الملعب".