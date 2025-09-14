المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسمياً.. برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:52 م 09/09/2025
ملعب يوهان كرويف

ملعب يوهان كرويف

أكد نادي برشلونة يوم الثلاثاء في بيان رسمي، أن ملعب يوهان كرويف في سانت خوان ديسبي، سيكون مقر إقامة المباراة ضد فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

انتهت حالة الغموض بعد إعلان النادي الكتالوني لاستضافة ملعب يوهان كرويف لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وحاول النادي الكتالوني حتى اللحظة الأخيرة دراسة إمكانية، لاستضافة سبوتيفاي كامب نو لأول مباراة رسمية لفريق الرجال على أرضه هذا الموسم.

ولم تحدث معجزة العودة إلى ملعب كامب نو، بسبب أن النادي الكتالوني لا يزال لا يملك شهادة الانتهاء النهائية موقّعة ليتمكن من إرسالها إلى مجلس مدينة برشلونة.

وفي البيان الرسمي، أشار النادي إلى أنه يعمل بشكل مكثف للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لافتتاح سبوتيفاي كامب نو في المستقبل القريب، ولهذا السبب، ورغبةً في ضمان أفضل الظروف الممكنة للفريق والجماهير، ستُقام المباراة في نهاية المطاف على ملعب يوهان كرويف.

وسيعلن النادي قريبًا عن تفاصيل تتعلق بتنظيم المباراة وإدارة التذاكر، وفي البيان نفسه، أعرب نادي برشلونة عن شكره لأعضائه وجماهيره ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم خلال عملية معقدة بقدر ما هي مثيرة: العودة إلى سبوتيفاي كامب نو.

وفي بيانه، أعلن نادي برشلونة فقط عن الملعب الذي ستقام فيه مباراة فالنسيا، وداخل النادي هناك ثقة في أن مباراة يوم الأحد 21 سبتمبر ضد خيتافي أو مباراة يوم الأحد 28 سبتمبر ضد ريال سوسيداد قد تكون الأولى بعد إعادة افتتاح سبوتيفاي كامب نو.

مباراة فالنسيا القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني الليجا ملعب يوهان كرويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg