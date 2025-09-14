رسمياً.. برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

أكد نادي برشلونة يوم الثلاثاء في بيان رسمي، أن ملعب يوهان كرويف في سانت خوان ديسبي، سيكون مقر إقامة المباراة ضد فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

انتهت حالة الغموض بعد إعلان النادي الكتالوني لاستضافة ملعب يوهان كرويف لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وحاول النادي الكتالوني حتى اللحظة الأخيرة دراسة إمكانية، لاستضافة سبوتيفاي كامب نو لأول مباراة رسمية لفريق الرجال على أرضه هذا الموسم.

ولم تحدث معجزة العودة إلى ملعب كامب نو، بسبب أن النادي الكتالوني لا يزال لا يملك شهادة الانتهاء النهائية موقّعة ليتمكن من إرسالها إلى مجلس مدينة برشلونة.

وفي البيان الرسمي، أشار النادي إلى أنه يعمل بشكل مكثف للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لافتتاح سبوتيفاي كامب نو في المستقبل القريب، ولهذا السبب، ورغبةً في ضمان أفضل الظروف الممكنة للفريق والجماهير، ستُقام المباراة في نهاية المطاف على ملعب يوهان كرويف.

وسيعلن النادي قريبًا عن تفاصيل تتعلق بتنظيم المباراة وإدارة التذاكر، وفي البيان نفسه، أعرب نادي برشلونة عن شكره لأعضائه وجماهيره ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم خلال عملية معقدة بقدر ما هي مثيرة: العودة إلى سبوتيفاي كامب نو.

وفي بيانه، أعلن نادي برشلونة فقط عن الملعب الذي ستقام فيه مباراة فالنسيا، وداخل النادي هناك ثقة في أن مباراة يوم الأحد 21 سبتمبر ضد خيتافي أو مباراة يوم الأحد 28 سبتمبر ضد ريال سوسيداد قد تكون الأولى بعد إعادة افتتاح سبوتيفاي كامب نو.