أدلى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، بتصريحات مثيرة حول الكرة الذهبية ومستقبله الشخصي مع عالم كرة القدم.

وقال مبابي عن سباق الكرة الذهبية هذا العام في تصريحات صحفية: "من الصعب الاختيار بين صديقين.. ديمبيلي وأشرف حكيمي. أتمنى أن يتم تقدير الأداء الذي قدّماه".

وأضاف المهاجم الفرنسي أنه ما زال يحافظ على شغفه باللعبة رغم الضغوط الكبيرة: "لو لم يكن لديّ شغف، لكان عالم كرة القدم قد أثار اشمئزازي منذ مدة طويلة".

وأثار مبابي الجدل بتصريحه حول عائلته المستقبلية: "أتمنى أن يكون لدي طفل يكره كرة القدم".