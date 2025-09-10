المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي: أتمنى أن يُقدر ديمبيلي وحكيمي.. وأريد أن يكره طفلي كرة القدم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:14 م 10/09/2025
مبابي

مبابي

أدلى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، بتصريحات مثيرة حول الكرة الذهبية ومستقبله الشخصي مع عالم كرة القدم.

وقال مبابي عن سباق الكرة الذهبية هذا العام في تصريحات صحفية: "من الصعب الاختيار بين صديقين.. ديمبيلي وأشرف حكيمي. أتمنى أن يتم تقدير الأداء الذي قدّماه".

وأضاف المهاجم الفرنسي أنه ما زال يحافظ على شغفه باللعبة رغم الضغوط الكبيرة: "لو لم يكن لديّ شغف، لكان عالم كرة القدم قد أثار اشمئزازي منذ مدة طويلة".

وأثار مبابي الجدل بتصريحه حول عائلته المستقبلية: "أتمنى أن يكون لدي طفل يكره كرة القدم".

 

ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي

