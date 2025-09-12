المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"دوره قد حان".. 15 يومًا تُعيد فينيسيوس للحياة في ريال مدريد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:51 م 12/09/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

يبدو أن فينيسيوس جونيور، يريد العودة من الجديد للظهور بالمستوى الذي اعتاد عليه مع ريال مدريد، بعد 15 يومًا من الالتزام في التدريبات واستعادة التركيز الذهني والنفسي.

فينيسيوس جونيور كان قد غاب على قائمة البرازيل الأخيرة التي خاضت مباراتين ضد تشيلي وبوليفيا، خلال شهر سبتمبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

رغبة فينيسيوس

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن فينيسيوس جونيور قضى 15 يومًا من أجل تحسين لياقته البدنية، واستعادة التركيز في مدريد.

أضافت أن جناح ريال مدريد وجد في هذه الفترة القصيرة فرصة للتدريب بشكل جماعي وفردي، لاستعادة تركيزه الذهني والنفسي، إلى جانب رفع الكفاءة البدنية.

خاض فينيسيوس جونيور 7 حصص تدريبية، بالإضافة إلى حصص فردية وجلسات علاج طبيعي، مع حصوله على وقت كافٍ لراحة الذهن، لقد قام بإعادة تأهيل ذهنه.

وأشارت "آس" إلى أن فينيسيوس متحمسًا للغاية حيث يبدو أكثر تنظيمًا وتعطشًا لتعويض التراجع في الفترة الماضية، لقد عمل بلا كلل على مدار أسبوعين.

واختتمت الصحيفة، مؤكدة أن المسئولين في ريال مدريد متحمسون أيضًا من أجل فينيسيوس بعد انتهاء فترة الراحة، حيث إنهم يقولون: "يعلم أن دوره قد حان".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سوسيداد، في الخامسة والربع مساء غد السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد منتخب البرازيل الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

