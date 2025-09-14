المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال بيتيس يواصل نزيف النقاط.. وتعادل سيلتا فيجو مع جيرونا في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:04 م 14/09/2025
ليفانتي ضد ريال بيتيس

مباراة ليفانتي ضد ريال بيتيس

واصل نادي ريال بيتيس مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني، بعدما تعادل مع مضيفه ليفانتي، بهدفين لكلا منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وتقدم ليفانتي بهدفين مبكرين في الدقيقتين 2 و10، عن طريق كلا من إيفان روميرو وإيتا إيونج.

وقلص ريال بيتيس الفارق عن طريق كوتشو هيرنانديز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك بابلو فورناليس التعادل للضيوف في الدقيقة 81، ليمنح الفريق الأندلسي نقطة ثمينة.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 6 نقاط من 5 مباريات، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا، بينما حصد ليفانتي نقطته الأول هذا الموسم، بعدما تذوق طعم الهزيمة في أول 3 جولات، ويحتل المركز الثامن عشر..

وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، تعادل سيلتا فيجو بصعوبة أمام نظيره جيرونا، بهدف لكلا منهما.

وتفوق جيرونا في الشوط الأول بهدف سجله فلاديسلاف فانات بعد مرور 12 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، خطف سيلتا فيجو التعادل في وقت قاتل، عن طريق  انتزع أصحاب الأرض التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله بورخا إيجليسياس في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 4 نقاط في المركز 14 ، في المقابل خطف جيرونا أول نقطة له هذا الموسم، يقبع بها في المركز 19 وقبل الأخير.

مباراة ليفانتي القادمة
ريال بيتيس الدوري الإسباني ليفانتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg