واصل نادي ريال بيتيس مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإسباني، بعدما تعادل مع مضيفه ليفانتي، بهدفين لكلا منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وتقدم ليفانتي بهدفين مبكرين في الدقيقتين 2 و10، عن طريق كلا من إيفان روميرو وإيتا إيونج.

وقلص ريال بيتيس الفارق عن طريق كوتشو هيرنانديز في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك بابلو فورناليس التعادل للضيوف في الدقيقة 81، ليمنح الفريق الأندلسي نقطة ثمينة.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 6 نقاط من 5 مباريات، يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا، بينما حصد ليفانتي نقطته الأول هذا الموسم، بعدما تذوق طعم الهزيمة في أول 3 جولات، ويحتل المركز الثامن عشر..

وفي إطار لقاءات الجولة ذاتها، تعادل سيلتا فيجو بصعوبة أمام نظيره جيرونا، بهدف لكلا منهما.

وتفوق جيرونا في الشوط الأول بهدف سجله فلاديسلاف فانات بعد مرور 12 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، خطف سيلتا فيجو التعادل في وقت قاتل، عن طريق انتزع أصحاب الأرض التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله بورخا إيجليسياس في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 4 نقاط في المركز 14 ، في المقابل خطف جيرونا أول نقطة له هذا الموسم، يقبع بها في المركز 19 وقبل الأخير.