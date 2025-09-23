المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنجاز صمد أمام كريستيانو وميسي.. لماذا يحلم يامال بالكرة الذهبية قبل 2029؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:02 م 23/09/2025
لامين يامال

لامين يامال من حفل الكرة الذهبية 2025

يحلم اللاعب الإسباني لامين يامال بالفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، لكنه سيكون أكثر سعادة إذا حقق ذلك الإنجاز قبل عام 2029 من أجل تحطيم رقم قياسي ظل صامدًا أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحل يامال ثانيًا في ترتيب الكرة الذهبية 2025 خلف الفائز الفرنسي عثمان ديمبيلي.

لماذا يحلم يامال بالكرة الذهبية قبل 2029؟

يواصل يامال كتابة تاريخ جديد في كرة القدم بسبب الإنجازات التي حققها في سن صغير، إذ يبلغ 18 عامًا فقط.

ويملك يامال رقمًا باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما ظهر ضمن قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية لأول مرة في 2024، كأصغر مرشح على الإطلاق، حيث كان في سن 17 عامًا و53 يومًا.

وظهر يامال بالمركز الثامن في ترتيب الكرة الذهبية 2024، قبل أن يتقدم نحو الوصافة في العام الجاري.

ويسعى لامين يامال إلى أن يصبح أصغر فائز بالكرة الذهبية على الإطلاق، ليتجاوز البرازيلي رونالدو الذي حصل على الجائزة عام 1997، عندما كان في سن 21 عامًا و3 أشهر تقريبًا.

ويستطيع يامال أن يحطم إنجاز البرازيلي رونالدو، إذا فاز بالكرة الذهبية في أي من النسخ الثلاث المقبلة، 2026 أو 2027 أو 2028.

إنجاز صمد أمام كريستيانو وميسي

رغم كونهما الثنائي الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم، لم ينجح كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في التغلب على الظاهرة البرازيلية، إذ فاز كلاهما بالجائزة لأول مرة، على النحو الآتي:

- كريستيانو رونالدو في الكرة الذهبية 2008: عن عمر 23 عامًا و10 أشهر

- ليونيل ميسي في الكرة الذهبية 2009: 22 عامًا و6 أشهر

مباراة برشلونة القادمة
الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
الأهلي

الأهلي

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg