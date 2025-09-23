يحلم اللاعب الإسباني لامين يامال بالفوز بالكرة الذهبية يومًا ما، لكنه سيكون أكثر سعادة إذا حقق ذلك الإنجاز قبل عام 2029 من أجل تحطيم رقم قياسي ظل صامدًا أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحل يامال ثانيًا في ترتيب الكرة الذهبية 2025 خلف الفائز الفرنسي عثمان ديمبيلي.

لماذا يحلم يامال بالكرة الذهبية قبل 2029؟

يواصل يامال كتابة تاريخ جديد في كرة القدم بسبب الإنجازات التي حققها في سن صغير، إذ يبلغ 18 عامًا فقط.

ويملك يامال رقمًا باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما ظهر ضمن قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية لأول مرة في 2024، كأصغر مرشح على الإطلاق، حيث كان في سن 17 عامًا و53 يومًا.

وظهر يامال بالمركز الثامن في ترتيب الكرة الذهبية 2024، قبل أن يتقدم نحو الوصافة في العام الجاري.

ويسعى لامين يامال إلى أن يصبح أصغر فائز بالكرة الذهبية على الإطلاق، ليتجاوز البرازيلي رونالدو الذي حصل على الجائزة عام 1997، عندما كان في سن 21 عامًا و3 أشهر تقريبًا.

ويستطيع يامال أن يحطم إنجاز البرازيلي رونالدو، إذا فاز بالكرة الذهبية في أي من النسخ الثلاث المقبلة، 2026 أو 2027 أو 2028.

إنجاز صمد أمام كريستيانو وميسي

رغم كونهما الثنائي الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم، لم ينجح كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي في التغلب على الظاهرة البرازيلية، إذ فاز كلاهما بالجائزة لأول مرة، على النحو الآتي:

- كريستيانو رونالدو في الكرة الذهبية 2008: عن عمر 23 عامًا و10 أشهر

- ليونيل ميسي في الكرة الذهبية 2009: 22 عامًا و6 أشهر