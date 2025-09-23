اكتسح نادي ريال مدريد نظيره ليفانتي بنتيجة (4-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وافتتح فينيسيوس جونيور أهداف اللقاء عند الدقيقة 28 من عمر المباراة، قبل أن يحرز فرانكو ماستانتونو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وتمكن إيتا إيونج لاعب ليفانتي من تقليص الفارق في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

واستطاع كيليان مبابي من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء و67 من عمر المباراة.

وواصل ريال مدريد ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بتهديد مبكر من نادي ليفانتي، بعد اختراق من الجانب الأيمن وتمريرة وصلت عند إيفان روميرو داخل منطقة الجزاء الذي حولها بتسديدة أرضية قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كورتوا حارس ريال مدريد.

ورد ريال مدريد سريعاً بفرصة خطيرة عند الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعدما سدد فرانكو ماستانتونو تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفانتي.

وكاد ليفانتي أن يتقدم في النتيجة عند الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعدما لُعبت كرة عرضية من ركلة ركنية، قابلها ديلا لاعب ليفانتي برأسية قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ريال مدريد.

وأهدر داني سيبايوس لاعب ريال مدريد فرصة التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى ليفانتي.

أنقذ ماتيو ريان حارس مرمى ليفانتي مرماه من تلقي الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعدما سدد فينيسيوس جونيور تسديدة قوية تصدى لها الحارس، لترتد الكرة إلى ماستانتونو الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت في العارضة العلوية لمرمى ليفانتي.

وعاد ماتيو ريان حارس مرمى ليفانتي للتألق من جديد في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعدما أطلق فالفيردي تصويبة صاروخية تصدى لها الحارس، لترتد الكرة إلى فينيسيوس الذي سدد كرة هو الآخر ولكن حارس ليفانتي تصدى لها أيضاً.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، بعدما توغل من الجبهة اليمنى وسدد كرة رائعة بوجه القدم سكنت شباك حارس ليفانتي.

وكاد ماستانتونو أن يضاعف تقدم النادي الملكي عند الدقيقة 31، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس ريان.

واستطاع ماستانتونو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها فينيسيوس الذي مرر الكرة إلى الأرجنتيني الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفانتي.

وأهدر فينيسيوس فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بعدما قاد ألفارو كاريراس هجمة مرتدة سريعة أنهاها بمريرة لفينيسيوس داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة أرضية ولكن تمكن ريان حارس ليفانتي من التصدي للكرة بقدمه.

وتمكن ليفانتي من تقليص الفارق في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعدما تابع إيتا إيونج لاعب الفريق صاحب الأرض كرة داخل منطقة الـ6 ياردات برأسية قوية سكنت شباك كورتوا حارس ريال مدريد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، بعدما تعرض كيليان مبابي لعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد مراوغته لمدافع ليفانتي.

واستطاع مبابي تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 64 من عمر المباراة، بعدما سدد ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" في منتصف مرمى ليفانتي.

وتمكن مبابي من تسجيل الهدف الرابع سريعاً في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها أردا جولر الذي لعب تمريرة بينية وضعت مبابي في انفراد ليراوغ الحارس ويسكن الكرة في مرمى ليفانتي الخالي.

وتواصلت سيطرة ريال مدريد على أحداث اللقاء منذ تسجيل الهدف الرابع دون خطورة تذكر على مرمى ليفانتي، بعد أن ضمن حسم اللقاء لصالحه.