تقارير: فليك يرغب في ضم جيراسي لبرشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:01 م 25/09/2025
سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند

جيراسي

يضع هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ضمن أولوياته لتدعيم صفوف الفريق.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن فليك يعتبر سيرهو جيراسي، خيارا مثاليًا لتدعيم هجوم فريقه بالموسم المقبل.

100 مليون يورو مقابل جيراسي

وذكرت الصحيفة، أن التعاقد لن يكون سهلًا بالنسبة لبرشلونة، حيث إن بوروسيا دورتموند يقدر جيراسي بقيمة 100 مليون يورو.

ويمتد عقد جيراسي مع بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2028.

ويظهر جيراسي بمستوى لافت مع بوروسيا دورتموند للموسم الثاني على التوالي.

وانضم المهاجم الغيني لبورسيا دورتموند في صيف 2024 قادمًا من نادي شتوتجارت الألماني.

وشارك جيراس في 9 مباريات مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم الجاري وسجل 9 أهداف، وصنع هدفًا.

وخلال الموسم الماضي، شارك صاحب الـ29 عامًا في 45 مباراة مع بوروسيا دورتموند، حيث سجل 34 هدفًا وصنع 9 آخرين.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة بوروسيا دورتموند فليك جيراسي

