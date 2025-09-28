سجل لامين يامال، لاعب برشلونة، رقما قياسيا بعدما حقق فريقه الفوز مساء اليوم الأحد، أمام ريال سوسيداد.

وانتصر برشلونة مساء اليوم الأحد، على ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

وبادر ألفارو أودريوزولا بالتسجيل في هذه المباراة لريال سوسيداد في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل جول كوندي لبرشلونة في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسيكي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 59، من صناعة لامين يامال.

وشارك لامين يامال قبل هذه المباراة، في 3 مباريات لبرشلونة في الموسم الحالي بواقع 270 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، لتكون هذه التمريرة الحاسمة الرابعة في الموسم الحالي.

وأظهرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن هذه التمريرة الحاسمة رقم 24 لنجم المنتخب الإسباني منذ الموسم الماضي له مع برشلونة في جميع المسابقات، ولم يتفوق عليه في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال نفس الفترة إلا محمد صلاح بـ26 تمريرة حاسمة (رافينيا لديه أيضًا 24).

واحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.