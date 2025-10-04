المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنباء إيجابية في ريال مدريد قبل لقاء فياريال

محمد همام

كتب - محمد همام

04:55 م 02/10/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

تلقى نادي ريال مدريد، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، أنباء إيجابية قبل مواجهة فياريال، المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن يستضيف "الملكي" خصمه الغواصات الصفراء مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2.

وشهدت تدريبات الفريق، اليوم الخميس، أخبارًا سارة بعودة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، بعد غيابه عن مباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميليتاو، البالغ من العمر 27 عامًا، قد تعرض لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، ما أدى إلى غيابه عن مباراة دوري الأبطال.

وشارك المدافع البرازيلي في تدريبات اليوم بشكل طبيعي، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني للمشاركة في لقاء فياريال المقبل.

لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا

ريال مدريد فياريال الدوري الإسباني ميليتاو

