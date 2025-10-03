كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تغيير موقف نادي برشلونة، بشأن فكرة إنشاء بطولة دوري السوبر.

وكان برشلونة من بين الأندية الداعمة لإقامة دوري السوبر، حيث إن هناك 12 ناديًا وافقوًا على الفكرة التي بدأها ريال مدريد.

ووفقًا لـ إذاعة RAC1، فإن نادي برشلونة يرحب بفكرة التخلي عن إقامة دوري السوبر.

وأوضح التقرير، أن نادي موقف برشلونة تغير مع التغييرات التي أجراها الاتحاد الأوروبي يويفا على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يرى برشلونة أي مبرر للاستمرار في فكرة إناء بطولة دوري السوبر، بعد زيادة الإيرادات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترك خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، فلورنتينز بيريز رئيس ريال مدريد، الداعم الأول لإقامة بطولة دوري السوبر، بعد تحسن علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

ومن الأمثلة على تحسن العلاقة، حضور رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، يوم الأربعاء الماضي في مدرجات مونتجويك لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مباشرةً.

وكانت الأندية التي أبدت موافقتها على البطولة، هم، ثلاثة من إسبانيا (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد)، ثلاثة من إيطاليا (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان)، والستة الكبار في إنجلترا (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، آرسنال).