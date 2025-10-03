المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تقارير: برشلونة يتخلى عن ريال مدريد بشأن فكرة دوري السوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:41 ص 03/10/2025
خوان لابورتا رئيس برشلونة

لابورتا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تغيير موقف نادي برشلونة، بشأن فكرة إنشاء بطولة دوري السوبر.

وكان برشلونة من بين الأندية الداعمة لإقامة دوري السوبر، حيث إن هناك 12 ناديًا وافقوًا على الفكرة التي بدأها ريال مدريد.

ووفقًا لـ إذاعة RAC1، فإن نادي برشلونة يرحب بفكرة التخلي عن إقامة دوري السوبر.

وأوضح التقرير، أن نادي موقف برشلونة تغير مع التغييرات التي أجراها الاتحاد الأوروبي يويفا على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا يرى برشلونة أي مبرر للاستمرار في فكرة إناء بطولة دوري السوبر، بعد زيادة الإيرادات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترك خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، فلورنتينز بيريز رئيس ريال مدريد، الداعم الأول لإقامة بطولة دوري السوبر، بعد تحسن علاقته مع الاتحاد الأوروبي.

ومن الأمثلة على تحسن العلاقة، حضور رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، يوم الأربعاء الماضي في مدرجات مونتجويك لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مباشرةً.

وكانت الأندية التي أبدت موافقتها على البطولة، هم، ثلاثة من إسبانيا (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد)، ثلاثة من إيطاليا (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان)، والستة الكبار في إنجلترا (ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، آرسنال).

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا لابورتا يويفا دوري السوبر الاتحاد الأوروبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

التعليقات

