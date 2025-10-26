المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك: لامين يامال ليس على ما يرام.. ولا أعلم موقفه من مباراة الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:55 م 04/10/2025
فليك ولامين يامال

فليك ولامين يامال

كشف الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، موقف لامين يامال لاعب النادي الكتالوني، من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

إصابة لامين يامال

أعلن نادي برشلونة، أمس الجمعة، إصابة الدولي الإسباني لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس": "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي كان يعاني منه اللاعب لامين يامال بعد مباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لامين يامال كان يشعر بأنه بخير، ولولا ذلك لما لعب ضد باريس سان جيرمان، تحدثتُ معه وحالته أفضل اليوم، لكنه ليس على ما يرام".

وأضاف: "تحدثتُ مع لامين يامال هذا الصباح، وأخبرناه كيف يُمكننا مساعدته، الجميع يعرف موهبته لكن من مسؤوليتي أن أمنحه وقت اللعب الكامل عند عودته".

وواصل: "سأفعل ذلك إذا لم يكن اللاعبون في كامل لياقتهم، فإنهم يُركزون على نقاط قوتهم، وهو رائعٌ عند الاستحواذ على الكرة، ولكن عليك أيضًا أن تكون جيدًا خارجها، عليك أن تُدير وقت لعبك جيدًا".

وأكمل مدرب برشلونة: "لا نعرف متى سيعود لامين يامال، مع هذه الإصابة الأمر ليس سهلاً، إنها ليست إصابة عضلية، لا نعرف إن كان سيعود خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأتم هانسي فليك تصريحاته: "لا أعرف إن كان سيشارك لامين يامال في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، علينا إدارة وقت لعبه، سيعمل مع فريق التعافي، سيتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، سنرى كيف سيتطور".

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الليجا الكلاسيكو لامين يامال هانسي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg