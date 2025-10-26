كشف الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، موقف لامين يامال لاعب النادي الكتالوني، من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

إصابة لامين يامال

أعلن نادي برشلونة، أمس الجمعة، إصابة الدولي الإسباني لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة "إكس": "عاد الانزعاج في منطقة العانة الذي كان يعاني منه اللاعب لامين يامال بعد مباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "سيغيب عن مباراة إشبيلية، ومن المتوقع أن يتعافى خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لامين يامال كان يشعر بأنه بخير، ولولا ذلك لما لعب ضد باريس سان جيرمان، تحدثتُ معه وحالته أفضل اليوم، لكنه ليس على ما يرام".

وأضاف: "تحدثتُ مع لامين يامال هذا الصباح، وأخبرناه كيف يُمكننا مساعدته، الجميع يعرف موهبته لكن من مسؤوليتي أن أمنحه وقت اللعب الكامل عند عودته".

وواصل: "سأفعل ذلك إذا لم يكن اللاعبون في كامل لياقتهم، فإنهم يُركزون على نقاط قوتهم، وهو رائعٌ عند الاستحواذ على الكرة، ولكن عليك أيضًا أن تكون جيدًا خارجها، عليك أن تُدير وقت لعبك جيدًا".

وأكمل مدرب برشلونة: "لا نعرف متى سيعود لامين يامال، مع هذه الإصابة الأمر ليس سهلاً، إنها ليست إصابة عضلية، لا نعرف إن كان سيعود خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأتم هانسي فليك تصريحاته: "لا أعرف إن كان سيشارك لامين يامال في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، علينا إدارة وقت لعبه، سيعمل مع فريق التعافي، سيتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، سنرى كيف سيتطور".